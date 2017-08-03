Около 28 тысяч обращений граждан поступило в июле в службу «горячей линии» Министерства образования Азербайджана
AzerTAg.az
Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ
В июле в службу «горячей линии» Минобразования республики поступило 27,993 тыс. обращений граждан.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства образования республики, звонки, поступающие в службу, в основном носят информативный характер, большая часть из которых решается в оперативном порядке.
В центр приема граждан поступил 1,341 документ, среди которых письма, заявления и др.
Большинство обращений граждан связано с приемом учителей на работу и сменой места работы. Кроме того, поступили обращения в связи с признанием дипломов (нострификация), переводом и восстановлением студентов в местные учебные заведения, приемом в первый класс, а также диагностическим оцениванием учителей.
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