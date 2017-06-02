Онлайн ваучеры можно обменять на фактические билеты Гран При Азербайджана Формулы 1

Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

Операционная компания Baku City Circuit объявляет о начале процесса обмена электронных ваучеров, подтверждающих онлайн покупку билетов на Гран При Азербайджана Формулы 1, на фактические (бумажные) билеты.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с 1 по 25 июня, обладатели ваучеров могут обратиться в любой из нижеуказанных пунктов продажи билетов.

Для обмена ваучеров на билеты необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность обладателя ваучера. Обменять ваучеры на билеты может только тот человек, чье имя указано на ваучере. Наряду с этим, продолжается продажа билетов в городских кассах и в Интернете.

Обмен ваучеров на фактические билеты должен быть осуществлен до начала 2017 Гран При Азербайджана Формулы 1, так как вход в зону гонки с ваучерами запрещается.

Операционная компания Baku City Circuit советует не откладывать обмен ваучеров на билеты поскольку длинные очереди у пунктов продажи билетов ожидаются во время гоночного уик-энда.

В случае возникновения вопросов, просим обращаться по эмейлу [email protected].

Дополнительную информацию о билетах на 2017 Гран При Азербайджана Формулы 1 можно найти официальном сайте: www.bakucitycircuit.com.