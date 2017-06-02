Определился победитель шахматного турнира в ОАЭ
AzerTAg.az
02.06.2017 [14:11]
Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ
Гроссмейстер из Египта Бассем Амин, набравший 8 очков из 9, выиграл турнир в Дубае, посвященный памяти покойного президента ОАЭ шейха Заеда ибн Султана Аль Нахайяна.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вровень с ним встал молдаванин Виорел Иордакеску, на пол-очка отстал представитель Испании Виктор Москаленко.
Честь азербайджанского спорта в этом турнире отстаивал международный гроссмейстер Эльмар Магеррамов. По итогам соревнования Эльмар, набравший 6,5 очка, занял 9-ое место. У него в активе 4 победы и 5 ничьи.
В дубайском турнире принимали участие 135 участников из 25 стран, десять гроссмейстеров, которые сыграли по швейцарской системе в 9 туров.
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