Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву Уважаемый господин Президент, С большим удовольствием передаю Вашему превосходительству поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики. Пользуясь этим случаем, желаем дальнейшего развития отношений между нашими дружескими странами и народами. Желаем Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, Вашей дружеской стране и ее народу устойчивого прогресса и благополучия. Господин Президент, прошу принять заверения в высоком почтении. С уважением, шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Эмир Государства Кувейт

AZERTAG.AZ : От Эмира Государства Кувейт шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха

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