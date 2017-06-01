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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От Эмира Государства Кувейт шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха

    01.06.2017 [18:37]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Уважаемый господин Президент,

    С большим удовольствием передаю Вашему превосходительству поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

    Пользуясь этим случаем, желаем дальнейшего развития отношений между нашими дружескими странами и народами.

    Желаем Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, Вашей дружеской стране и ее народу устойчивого прогресса и благополучия.

    Господин Президент, прошу принять заверения в высоком почтении.

    С уважением,

     

    шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

    Эмир Государства Кувейт

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