От Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани
AzerTAg.az
Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Ваше превосходительство.
Сердечно поздравляю Ваше превосходительство, а также Ваше государство и народ с национальным праздником Азербайджана - 28 Мая - Днем Республики.
Двусторонний широкий потенциал наших стран, а также история, религия и общность культур двух народов открывают неоценимые возможности для дальнейшего расширения отношений сотрудничества во взаимных интересах наших государств.
Учитывая эти ценные возможности, выражаю уверенность в том, что, предприняв большие шаги, направленные на углубление отношений двух стран, мы оправдаем надежды на расширение сотрудничества.
Да ниспошлет Всевышний Аллах Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана – прогресса и благосостояния.
С уважением,
Хасан Роухани
Президент Исламской Республики Иран
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