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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани

    02.06.2017 [18:37]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Ваше превосходительство.

    Сердечно поздравляю Ваше превосходительство, а также Ваше государство и народ с национальным праздником Азербайджана - 28 Мая - Днем Республики.

    Двусторонний широкий потенциал наших стран, а также история, религия и общность культур двух народов открывают неоценимые возможности для дальнейшего расширения отношений сотрудничества во взаимных интересах наших государств.

    Учитывая эти ценные возможности, выражаю уверенность в том, что, предприняв большие шаги, направленные на углубление отношений двух стран, мы оправдаем надежды на расширение сотрудничества.

    Да ниспошлет Всевышний Аллах Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана – прогресса и благосостояния.

    С уважением,

     

    Хасан Роухани

    Президент Исламской Республики Иран

    AZERTAG.AZ :От Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани
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