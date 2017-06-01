От Президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа
AzerTAg.az
Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Ваше превосходительство господин Президент.
Передаю Вашему превосходительству и азербайджанскому народу сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.
Хочу заверить Вас в приверженности дальнейшему расширению и развитию дружественных отношений между Монголией и Азербайджаном в интересах наших народов.
Монголия осуществляет решительную деятельность на международном уровне в вопросе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и выдвинула инициативу создания в Улан-Баторе Международного мозгового центра этих стран. Уверен, что Азербайджан в ближайшем будущем присоединится к многосторонней договоренности о создании Международного мозгового центра, служащего защите прав и интересов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, прошу принять самые добрые пожелания благополучия и развития дружественного народа Азербайджана.
С уважением,
Цахиагийн Элбэгдорж
Президент Монголии
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