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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От Президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа

    01.06.2017 [21:49]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Ваше превосходительство господин Президент.

    Передаю Вашему превосходительству и азербайджанскому народу сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

    Хочу заверить Вас в приверженности дальнейшему расширению и развитию дружественных отношений между Монголией и Азербайджаном в интересах наших народов.

    Монголия осуществляет решительную деятельность на международном уровне в вопросе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и выдвинула инициативу создания в Улан-Баторе Международного мозгового центра этих стран. Уверен, что Азербайджан в ближайшем будущем присоединится к многосторонней договоренности о создании Международного мозгового центра, служащего защите прав и интересов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

    Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, прошу принять самые добрые пожелания благополучия и развития дружественного народа Азербайджана.

    С уважением,

     

    Цахиагийн Элбэгдорж

    Президент Монголии

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