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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От Президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга

    02.06.2017 [18:49]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Уважаемый господин Президент,

    Для меня высокая честь от имени Вьетнамского государства и от себя лично передать Вашему превосходительству поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

    Рад видеть достижение Азербайджаном под Вашим руководством больших успехов в экономической сфере, повышение благосостояния Вашего народа и укрепление позиций Вашей страны на международной арене.

    Укрепление дружественных отношений между нашими странами открывает обеим сторонам новые возможности сотрудничества в различных сферах. Уверен, что благодаря политической воле руководства обоих государств традиционные отношения сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом будут развиваться и еще более углубляться во всех областях, в частности, в торгово-экономической и инвестиционной сферах, на благо двух стран и внесут вклад в дело мира, стабильности и сотрудничества в мире и регионе.

    Желаю Азербайджану прогресса, а народу Азербайджана – счастья.

    Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и еще больших успехов на высшем государственном посту.

    С уважением,

     

    Чан Дай Куанг

    Президент Социалистической Республики Вьетнам

    AZERTAG.AZ :От Президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга
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