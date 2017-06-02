Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву Ваше превосходительство. Рад передать Вам, Правительству и народу Азербайджана сердечные поздравления по случаю Дня Республики. Высоко оцениваю дружбу между нашими странами и с нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления сотрудничества. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья. Прошу принять самые добрые пожелания в священный месяц Рамазан. С глубоким уважением, Хаджи Хассанал Болкиах Султан Брунея

AZERTAG.AZ : От Султана Брунея Хаджи Хассанала Болкиаха

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