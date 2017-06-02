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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От Султана Брунея Хаджи Хассанала Болкиаха

    02.06.2017 [18:52]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Ваше превосходительство.

    Рад передать Вам, Правительству и народу Азербайджана сердечные поздравления по случаю Дня Республики.

    Высоко оцениваю дружбу между нашими странами и с нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления сотрудничества.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья. Прошу принять самые добрые пожелания в священный месяц Рамазан.

    С глубоким уважением,

     

    Хаджи Хассанал Болкиах

    Султан Брунея

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