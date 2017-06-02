От Султана Брунея Хаджи Хассанала Болкиаха
AzerTAg.az
02.06.2017 [18:52]
Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Ваше превосходительство.
Рад передать Вам, Правительству и народу Азербайджана сердечные поздравления по случаю Дня Республики.
Высоко оцениваю дружбу между нашими странами и с нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления сотрудничества.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья. Прошу принять самые добрые пожелания в священный месяц Рамазан.
С глубоким уважением,
Хаджи Хассанал Болкиах
Султан Брунея
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