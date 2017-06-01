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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От президента компании «Tekfen Иншаат» Левента Кафкаслы

    01.06.2017 [21:45]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Уважаемый господин Президент.

    От имени компании «Tekfen Иншаат» и от себя лично хочу передать Вашему превосходительству и азербайджанскому народу искренние и добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

    Значительные успехи, достигнутые Азербайджанской Республикой в экономике и социальной сфере, реализация широкомасштабных проектов и проведение реформ во имя настоящего и будущего страны являются результатом созидательной работы, претворяемой в жизнь под Вашим руководством. Первые Европейские игры, ставшие историческим достижением в 2015 году, проведенные в нынешнем году Игры исламской солидарности продемонстрировали всему миру динамичное развитие Азербайджана.

    Многоуважаемый господин Президент, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, а народу Азербайджана – устойчивого мира и благосостояния.

    Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении.

    С уважением,

     

    Левент Кафкаслы

    президент компании «Tekfen Иншаат»

    AZERTAG.AZ :От президента компании «Tekfen Иншаат» Левента Кафкаслы
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