От президента компании «Tekfen Иншаат» Левента Кафкаслы

Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый господин Президент.

От имени компании «Tekfen Иншаат» и от себя лично хочу передать Вашему превосходительству и азербайджанскому народу искренние и добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Значительные успехи, достигнутые Азербайджанской Республикой в экономике и социальной сфере, реализация широкомасштабных проектов и проведение реформ во имя настоящего и будущего страны являются результатом созидательной работы, претворяемой в жизнь под Вашим руководством. Первые Европейские игры, ставшие историческим достижением в 2015 году, проведенные в нынешнем году Игры исламской солидарности продемонстрировали всему миру динамичное развитие Азербайджана.

Многоуважаемый господин Президент, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, а народу Азербайджана – устойчивого мира и благосостояния.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении.

С уважением,

Левент Кафкаслы

президент компании «Tekfen Иншаат»