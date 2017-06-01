От президента компании «Tekfen Иншаат» Левента Кафкаслы
AzerTAg.az
Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Уважаемый господин Президент.
От имени компании «Tekfen Иншаат» и от себя лично хочу передать Вашему превосходительству и азербайджанскому народу искренние и добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Значительные успехи, достигнутые Азербайджанской Республикой в экономике и социальной сфере, реализация широкомасштабных проектов и проведение реформ во имя настоящего и будущего страны являются результатом созидательной работы, претворяемой в жизнь под Вашим руководством. Первые Европейские игры, ставшие историческим достижением в 2015 году, проведенные в нынешнем году Игры исламской солидарности продемонстрировали всему миру динамичное развитие Азербайджана.
Многоуважаемый господин Президент, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, а народу Азербайджана – устойчивого мира и благосостояния.
Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении.
С уважением,
Левент Кафкаслы
президент компании «Tekfen Иншаат»
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