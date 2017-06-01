От руководителя группы компаний «Гюльхан-Деарсан» Азиза Йылдырыма
AzerTAg.az
Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Уважаемый господин Президент.
От имени спортивного клуба «Фенербахче», группы компаний «Гюльхан-Деарсан» и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики.
Мы испытываем чувства глубокого удовлетворения и радости, гордимся тем, что в результате Вашей дальновидной политики, решительного руководства дружественный и братский Азербайджан благодаря развивающейся экономической, политической и военной мощи превратился в благополучную и процветающую страну, уверенно смотрящую в будущее, и стал яркой звездой Кавказа.
Хочу особо подчеркнуть, что мы приложим все усилия, позволяющие добиться более высокого уровня делового и силового взаимодействия в экономической, военной сферах и в области высоких технологий для постоянного развития дружественных и братских связей между Азербайджаном и Турцией.
Пользуясь случаем, желаю упокоения душ дорогих шехидов, отдавших жизнь за независимость Азербайджана.
Выражаю Вам глубокое почтение.
С уважением,
Азиз Йылдырым
Руководитель группы компаний «Гюльхан-Деарсан»
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