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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От руководителя группы компаний «Гюльхан-Деарсан» Азиза Йылдырыма

    01.06.2017 [21:24]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Уважаемый господин Президент.

    От имени спортивного клуба «Фенербахче», группы компаний «Гюльхан-Деарсан» и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики.

    Мы испытываем чувства глубокого удовлетворения и радости, гордимся тем, что в результате Вашей дальновидной политики, решительного руководства дружественный и братский Азербайджан благодаря развивающейся экономической, политической и военной мощи превратился в благополучную и процветающую страну, уверенно смотрящую в будущее, и стал яркой звездой Кавказа.

    Хочу особо подчеркнуть, что мы приложим все усилия, позволяющие добиться более высокого уровня делового и силового взаимодействия в экономической, военной сферах и в области высоких технологий для постоянного развития дружественных и братских связей между Азербайджаном и Турцией.

    Пользуясь случаем, желаю упокоения душ дорогих шехидов, отдавших жизнь за независимость Азербайджана.

    Выражаю Вам глубокое почтение.

    С уважением,

     

    Азиз Йылдырым

    Руководитель группы компаний «Гюльхан-Деарсан»

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