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    Ожидается новая волна беженцев

    06.08.2017 [13:40]

    Берлин, 6 августа, АЗЕРТАДЖ

    По информации газеты Welt am Sonntag, власти Германии ожидают, что число нелегальных мигрантов, намеренных получить убежище в стране, во втором полугодии 2017 года вновь возрастет. На возможность такой тенденции указывает целый ряд признаков. Об этом сегодня пишет издание, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении новый доклад Совместного центра анализа и стратегии нелегальной миграции (GASIM).

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в частности, авторы документа указывают на рост числа беженцев, попавших в Европу через Средиземное море. В текущем году берегов Италии достигли более 95 тысяч нелегалов. По данным экспертов, центры по размещению беженцев в Италии вновь переполнены. Кроме того, данные, полученные во время усиленного в июле из-за саммита G20 контроля на границах страны, свидетельствуют о большом числе незарегистрированных случаев нелегальной миграции, говорится далее в документе.

    Между тем в Германии количество зарегистрированных нелегальных пересечений границы снизилось. По данным федеральной полиции, соответствующий показатель за первое полугодие 2017 года составил 24,75 тысячи человек. Большинство из них обратились к властям ФРГ с ходатайством о предоставлении убежища. В первом полугодии 2016 года эта цифра составила почти 130 тысяч человек.

    Вугар Сеидов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Берлин

    AZERTAG.AZ :Ожидается новая волна беженцев
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