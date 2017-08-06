Ожидается новая волна беженцев

Берлин, 6 августа, АЗЕРТАДЖ

По информации газеты Welt am Sonntag, власти Германии ожидают, что число нелегальных мигрантов, намеренных получить убежище в стране, во втором полугодии 2017 года вновь возрастет. На возможность такой тенденции указывает целый ряд признаков. Об этом сегодня пишет издание, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении новый доклад Совместного центра анализа и стратегии нелегальной миграции (GASIM).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в частности, авторы документа указывают на рост числа беженцев, попавших в Европу через Средиземное море. В текущем году берегов Италии достигли более 95 тысяч нелегалов. По данным экспертов, центры по размещению беженцев в Италии вновь переполнены. Кроме того, данные, полученные во время усиленного в июле из-за саммита G20 контроля на границах страны, свидетельствуют о большом числе незарегистрированных случаев нелегальной миграции, говорится далее в документе.

Между тем в Германии количество зарегистрированных нелегальных пересечений границы снизилось. По данным федеральной полиции, соответствующий показатель за первое полугодие 2017 года составил 24,75 тысячи человек. Большинство из них обратились к властям ФРГ с ходатайством о предоставлении убежища. В первом полугодии 2016 года эта цифра составила почти 130 тысяч человек.

Вугар Сеидов

собкор АЗЕРТАДЖ

Берлин