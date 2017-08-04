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    Ознакомление с условиями, созданными в Гахском пункте приема табака ВИДЕО

    04.08.2017 [02:28]

    Гах, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

    3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Гахский район ознакомился с условиями, созданными в пункте приема табака.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, согласно поручениям и рекомендациям Президента Ильхама Алиева, в нашей стране в рамках мер по возрождению экспортно-направленных и традиционных отраслей также поставлена цель развивать табаководство. С этой точки зрения Гахский район обладает большим потенциалом. Распоряжение Президента Ильхама Алиева о «Государственной поддержке развития табаководства в Азербайджанской Республике» имеет важное значение для развития этой отрасли. Распоряжение нацелено на усиление государственной поддержки развития табаководства в нашей стране, рациональное использования потенциальных возможностей данной отрасли, повышение ее конкурентоспособности и дальнейшее улучшение социального благосостояния населения, занимающегося производством табака.

    Годовой доход от торговли табаком, продажная стоимость которого в мире составляет около 4 миллиардов долларов в день, достигает триллиона долларов. Хотя площади под посевы табака составляют один процент от используемых в мире земельных участков сельскохозяйственного назначения, табаководство входит в число самых прибыльных отраслей. В Азербайджане также имеются все необходимые условия для развития табаководства. В этом секторе существуют традиции и опыт, база специалистов, сохранившаяся от прежней структуры, перерабатывающие фабрики, возможности получения дешевого местного сырья и, наконец, выхода на внутренние и внешние рынки.

    Глава государства был проинформирован о том, что в советский период значительная часть заготовки табака по республике приходилась на долю Гахского района. Наибольший объем заготовки табака в республике приходится на 1986 год. Создание в настоящее время новых табачных хозяйств, постепенное увеличение государственной заботы о табаководстве стимулировали работников этой сферы. Это подтверждает и число контрактов, заключенных с фермерами. Если в прошлом году от фермеров в пункт поступило 30 обращений, то сейчас этот показатель превысил 60. В этом году в районе ожидается заготовка 6500-7000 тонн зеленого табака. В пункте уже приступили к приему табака. Местные фермеры выращивают различные сорта табака. Преимущество же, главным образом, отдается высокопродуктивному сорту «Вирджиния». После приема в пункте собранный с участков зеленый табак в течение недели высушивается в 60 имеющихся здесь камерах. В настоящее время на предприятии работой обеспечены 90 человек.

    Внимание, уделяемое развитию табаководства, дает основание говорить, что в ближайшей перспективе можно будет многократно увеличить производство продукции. С этой точки зрения главной задачей являются поиск рынков сбыта, полное обеспечение в первую очередь, внутреннего рынка, а на последующем этапе - расширение экспортных возможностей. Для достижения этих целей глава государства выдвинул перед правительством серьезные требования. Потому что табаководство считается одной из основных отраслей, способных обеспечить развитие экономики страны в постнефтяной период. Обеспечив за счет местной продукции внутренний спрос, можно устранить зависимость от экспорта. Нет сомнений в том, что в скором времени вес табачного сектора в экономике Азербайджана серьезно увеличится. Наша страна будет получать большие доходы от табаководства, развитие этой отрасли будет способствовать созданию десятков тысяч новых рабочих мест.

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