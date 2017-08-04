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    ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА


    Ознакомление с условиями, созданными в фундуководческом хозяйстве жителя села Лелепаша Гахского района Аллахверди Ширинова

    04.08.2017 [01:27]

    Гах, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

    3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Гахский район ознакомился с условиями, созданными в фундуководческом хозяйстве жителя села Лелепаша Гахского района Аллахверди Ширинова.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства был подробно проинформирован о хозяйстве.

    Было сообщено, что в саду, разбитом на территории площадью 3,4 гектара, имеется 130 фундуковых деревьев. В хозяйстве, где ожидается высокая производительность, в этом году планируется собрать более 2 тонн урожая.

    Было отмечено, что в Гахском районе фундуководство имеет давние традиции. Большая часть населения трудится в этих хозяйствах. В последние годы только в административно-территориальном округе Тасмалы разбиты фундуковые сады на площади около 800 гектаров. В селе Лелепаша фундук выращивается на площади 150 гектаров.

    В результате мероприятий, реализованных на основании поручений Президента Ильхама Алиева по развитию фундуководства, в этой сфере достигнут большой прогресс. У населения возрос интерес к выращиванию фундука, который входит в число стратегических продуктов, приносящих стране больше всего валюты. Владельцы частных хозяйств, не ограничиваясь имеющимися возможностями, проявляют особый интерес к закладке новых садов, покупке и выращиванию саженцев фундука. В результате этого сейчас на площади 1,4 и 1,5 гектара разбиты новые фундуковые сады.

    В этом году ожидается богатый урожай с фундуковых садов. Начиная с конца августа в течение месяца будет осуществляться сбор урожая. В целом, производство фундука играет важную роль в развитии сельского хозяйства в нашей стране. По подсчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Азербайджан - четвертая страна в мире по производству фундука. В нашей республике производится около 35 тысяч тонн фундука, из которых 90 процентов экспортируется в зарубежные страны. В 2016 году из Азербайджана в 25 стран был экспортирован фундук на сумму более 100 миллионов долларов. В этой сфере большую роль играют, естественно, и поощрительные меры, принимаемые при государственной поддержке. Национальные производители, принимающие участие в многочисленных бизнес-форумах, экспортных миссиях и деловых встречах, организованных в соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Ильхама Алиева, пользуясь новыми механизмами поддержки, достигли в этой области серьезного продвижения. Наряду с этим, в целях увеличения продукции государство предоставило производителям фундука льготные кредиты, исчисляемые миллионами манатов, закупило фундуковые саженцы и бесплатно раздало их фермерам. А это открывает широкие возможности для закладки новых садов, увеличения производства фундука и его экспорта.

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    Ознакомление с условиями, созданными в фундуководческом хозяйстве жителя села Лелепаша Гахского района Аллахверди Ширинова Ознакомление с условиями, созданными в фундуководческом хозяйстве жителя села Лелепаша Гахского района Аллахверди Ширинова Ознакомление с условиями, созданными в фундуководческом хозяйстве жителя села Лелепаша Гахского района Аллахверди Ширинова Ознакомление с условиями, созданными в фундуководческом хозяйстве жителя села Лелепаша Гахского района Аллахверди Ширинова Ознакомление с условиями, созданными в фундуководческом хозяйстве жителя села Лелепаша Гахского района Аллахверди Ширинова