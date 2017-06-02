Партия "Шведские демократы" стала второй по популярности в Швеции

Стокгольм, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

В Швеции, представляющая правоконсервативные, националистические, антиэмигрантские политические идеи партия "Шведские демократы", вышла на второе место по популярности.

Об этом как сообщают шведские СМИ, свидетельствуют данные новых опросов, провиденных Статистическим управлением Швеции (SBC).

Первое место по популярности, согласно данным опроса SBC, все еще занимает Социал-демократическая рабочая партия Швеции, руководителем которой является действующий премьер-министр королевства Стефан Левен. В случае новых выборов готовность проголосовать за Социал-демократов выразили 35,6 процентов респондентов.

"Шведские демократы" занимают уверенное второе место – 18,4 процентов. Шведские СМИ отмечают, что популярность этого политического объединения выросла на один процент если сравнивать с данными прошлого года. Растущая популярность "Шведских демократов" объясняется с общей обеспокоенностью проблемами иммиграции и преступности, усиливающихся после того, как в последние годы страна приняла самое большое число беженцев в пересчете на душу населения в Европе.

Рауф Алиев

собкор АЗЕРТАДЖ

Стокгольм