Первая в мире транспортная система будущего Hyperloop свяжет Дубай и Абу-Даби

Абу-Даби, 7 августа, АЗЕРТАДЖ

В Объединенных Арабских Эмиратах c особым вниманием следят за испытаниями революционной транспортной системы будущего, разработанной компанией «Hyperloop One», на основе концепции Илона Маска, так как ОАЭ станут первой страной в мире, где будет реализован данный многомиллиардный супер-проект.

Как сообщают мировые СМИ, в пустыне американского штата Невада прошли последние испытания пассажирского транспорта будущего, где капсула преодолела 500-метровый тоннель, и ее скорость превысила скорость взлетающего самолета. Шаттл разогнался до 310 км/ч. Разработчики планируют довести скорость до 1046 км/ч и концепция вакуумной тяги еще должна быть протестирована на больших расстояниях.

Впервые этот футуристический американский проект свяжет Дубай и Абу-Даби, благодаря чему расстояние между двумя ведущими эмиратами сократится до 12 минут. Как считают местные власти, осуществление этого транспортного проекта станет продолжением инновационного пути развития страны, который выведет регион в лидеры по транспортным технологиям и инновациям.

По сообщениям СМИ, планируется, что высокоскоростная трасса свяжет три аэропорта – Международные аэропорты Дубая и Абу-Даби и Аль Мактум, а в дальнейшем появится грузовой маршрут, который соединит порты Халифа и Джебель Али.

Концепция Hyperloop, анонсированная главой компании «Теsla» и «SpaseX» Илоном Маском в 2013 году, представляет собой вакуумный поезд, движущийся внутри наземного трубопровода со скоростью до 1200 км/ч, перемещая пассажирские или грузовые транспортные капсулы. По сравнению со всеми существующими видами транспорта Hyperloop в разы сокращает время в пути.

Вакуумный поезд будет ходить по специально построенному кольцевому туннелю, проходящему над землей и под землей, курсируя между станциями или «порталами» – небоскреб Бурдж Халифа в Дубае и башнями Etihad Towers в Абу-Даби.

Ася Гаджизаде

собкор АЗЕРТАДЖ

Абу-Даби