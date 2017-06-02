Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева избрана почетным членом Союза архитекторов. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на совещании президентов секций II региона Международного союза архитекторов сообщил председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде Отмечено, что Мехрибан Алиева награждена также памятной медалью «Академик Микаил Гусейнов» за деятельность по сохранение архитектурного наследия Азербайджана и вклад в эту сферу.

AZERTAG.AZ : Первый вице-президент Мехрибан Алиева избрана почетным членом Союза архитекторов

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