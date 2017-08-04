По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Гахе построены новые ясли-детский сад

Гах, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии яслей-детского сада на 180 мест, построенного в Гахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие яслей-детского сада, ознакомился с созданными здесь условиями.

Было сообщено, что строительство детского сада началось в июле 2014 года. Строительные работы завершились в прошлом месяце. Здание площадью 2124 квадратных метра – трехэтажное. В детском саду, где будут функционировать различные возрастные группы, созданы все условия для воспитания и обучения малышей. Все комнаты для занятий оснащены необходимым оборудованием и наглядными пособиями. Спальни обставлены в соответствии со вкусом детей. В спортивном зале и столовой также созданы все условия.

Отметим, что Азербайджанское государство уделяет большое внимание усилению социальной защиты детей, тому, чтобы они росли здоровыми и счастливыми. Наглядным подтверждением этого является строительство современных яслей-детских садов. Фонд Гейдара Алиева вносит свой вклад в строительство новых и реконструкцию существующих детских воспитательных учреждений на уровне самых современных требований. Реализуемая Фондом Гейдара Алиева Программа «Развитие дошкольных воспитательных учреждений» подтверждает, что воспитание и обучение детей является одним из основных направлений его деятельности. Все эти важные проекты являются успешным и логическим результатом проводимой в Азербайджане политики, направленной на усиление социальной защиты детей.

Во дворе яслей-детского сада созданы площадки для отдыха малышей и установлены аттракционы.