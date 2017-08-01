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    Победить меланому поможет брокколи

    01.08.2017 [18:59]

    Баку, 1 августа, АЗЕРТАДЖ

    Одна из самых опасных опухолей человеческого организма меланома, по данным различных исследований, имеет один из самых высоких показателей летальности.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на hi-news.ru, около 75% всех случаев заболевания не поддаются терапии и заканчиваются смертью пациента. Но группе ученых удалось получить соединение, которое может помочь бороться с опухолью. Причем это соединение возможно получить из самой обычной брокколи.

    Стоит отметить, что меланома не только имеет высокую летальность, но и крайне быстро развивает резистентность к получаемой терапии. Более 10 лет назад были открыты вещества под названием изотиоцианаты, содержащиеся в брокколи и еще ряде овощей. Они могут выступать в качестве профилактики и лечения онкологических заболеваний, однако «в чистом виде» изотиоцианаты крайне высокотоксичны.

    Группа ученых во главе с доктором Аруном Шарма и профессором фармакологии Шанту Амином на основе вещества из брокколи разработали и синтезировали соединение (NISC-6), которое способствует замедлению роста меланомы.

    Для снижения уровня токсичности ученые модифицировали вещество, выделенное из овощей. Получив на выходе несколько различных вариантов соединения, каждое из них было протестировано на предмет токсичности и способности подавлять опухолевый рост. При воздействии данного соединения клетки меланомы человека погибают, а рост опухоли замедлялся в 69% случаев.

    Как показали исследования, при помощи NISC-6 удается заставить опухоль перестать быть резистентной к терапии и даже являться средством профилактики. Таким образом, NISC-6 может стать очень хорошим вспомогательным и лечебным веществом.

    AZERTAG.AZ :Победить меланому поможет брокколи
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