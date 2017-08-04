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    Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО

    04.08.2017 [10:20]

    Гах, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

    4 августа в Гахе под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства открыл совещание вступительной речью.

    Затем выступили глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шакилиев, глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, председатель правления ОАО «Шеки Ипек» Низами Гарибов, глава Исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде, глава Исполнительной власти Зардабского района Лютвели Бабаев, председатель Ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев, глава Исполнительной власти Физулинского района Али Алиев, руководитель фермерского хозяйства «Даглар» в Загатальском районе Тельман Хасратов и глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев.

    Президент Ильхам Алиев выступил на республиканском совещании с заключительной речью.

    AZERTAG.AZ :Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО
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    Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО