Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе состоялось республиканское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства ОБНОВЛЕНО 3 ВИДЕО

Гах, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

4 августа в Гахе под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось республиканское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства открыл совещание вступительной речью.

Вступительная речь

Президента Ильхама Алиева

- Вчера я находился в поездке в Балакенском, Загатальском и Гахском районах. Ознакомился с работой, проводимой в районах, дал дополнительные поручения и вновь вижу, что в этих районах в последние годы идет очень быстрое развитие. Я принял участие в открытии многих социальных, инфраструктурных, энергетических, транспортных, сельскохозяйственных объектов, объектов перерабатывающей промышленности. Все вчерашние мероприятия на самом деле еще раз наглядно представляют работу, проделанную в последние годы в этом регионе и, в целом, в Азербайджане.

Стремительное развитие происходит не только в этих трех районах, но и во всей северо-западной зоне. В эту зону вкладываются очень большие инвестиции как государством, так и частным сектором. Однако, конечно, основная доля инвестиционных вложений здесь приходится на государство. В последние годы в этот регион за счет бюджета Азербайджана вложены очень большие инвестиции на строительство дорог, электростанций, вопросы газификации, водоснабжения, орошения, сооружение социальных объектов. Школы, больницы, социальные объекты, спортивные комплексы, туристические объекты – словом, сегодня северо-западная зона нашей страны переживает период своего стремительного развития, и перспективы очень позитивные. Уверен, что в результате выполнения данных поручений в предстоящие годы эта позитивная динамика еще более усилится.

Сегодняшнее совещание посвящено развитию традиционных для этого региона сельскохозяйственных отраслей. Табаководство, шелководство, фундуководство веками развивались в этом регионе. Эти отрасли имеют очень большие и богатые традиции в нашей стране. Существующие здесь земельные условия, плодородность почвы, климат, географическое положение, наша близость к внешним рынкам и расположенность на древнем Шелковом пути – все это придало импульс развитию этих отраслей. Азербайджанский народ веками трудился в этих отраслях и добивался хороших результатов. Обратившись к статистике, мы видим, что период самого успешного и стремительного развития табаководства, шелководства и фундуководства связан с именем великого лидера Гейдара Алиева. Именно благодаря его деятельности в 1970-х-начале 1980-х годов в этих отраслях было обеспечено большое развитие. Работа, проделанная в то время в этих отраслях, дает основание говорить, что сегодня мы можем их успешно восстановить. И не только эти отрасли, но и хлопководство, виноградарство и другие отрасли сельского хозяйства под руководством Гейдара Алиева успешно развивались. Сегодня мы восстанавливаем эти традиционные отрасли.

Главная цель сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы мы подвели итог проделанной работе, - потому что в течение последних двух лет была проделана огромная работа по развитию этих отраслей, - а также подготовили конкретный план мероприятий для нашей дальнейшей деятельности. Будут приняты и государственные программы, чтобы эти традиционные отрасли получили в Азербайджане еще более широкий размах.

После отъезда великого лидера Гейдара Алиева из Азербайджана в Москву и в этих отраслях, и во всех других сферах Азербайджан столкнулся со спадом, наш экономический, промышленный потенциал постепенно стал снижаться и в результате в преддверии нашей независимости экономика и промышленность страны, можно сказать, находились в очень тяжелом положении. А в первые годы нашей независимости антинациональные силы – тандем НФА-Мусават, можно сказать, вели нашу страну к гибели. Из-за политического кризиса, военного кризиса, гражданской войны, оккупации наших земель, а также их некомпетентности и безграмотности традиционные отрасли сельского хозяйства пришли в упадок, так же, как промышленное производство. В то время инфляция измерялась тысячами процентов, и перспективы страны были очень темными. После возвращения великого лидера Гейдара Алиева к власти по настоятельному требованию народа начиная с 1993 года в нашей стране была обеспечена стабильность, разоружены все незаконные вооруженные формирования, установлены законность и порядок, положен конец хаосу, анархии, произволу, и Азербайджан вступил в период стабильности.

Разумеется, в то время у нас не было больших финансовых возможностей, Азербайджан был известен в мире как очень рискованная страна. Поэтому, в первую очередь, перед нами стояла цель представить нашу страну миру, привлечь инвестиции, и мы достигли этой цели. Наглядное пример тому – подписание «Контракта века». Этот исторический проект, обеспечивший в то время большой приток инвестиции в Азербайджан, сыграл особую роль в жизни нашей страны. Одновременно были предприняты очень серьезные шаги, связанные с промышленным производством. В частности, принятые в то время постановления, касающиеся развития сельского хозяйства, дали возможность, чтобы сельское хозяйство начало развиваться. Крестьянам, фермерам хорошо известно, что по указанию Гейдара Алиева фермеры были освобождены от всех налогов, за исключением земельного налога, была проведена земельная реформа, предприняты первые шаги на пути, ведущем к развитию. Правда, в то время наши финансовые возможности были очень ограничены, поэтому государство не могло оказывать материальную поддержку сельскому хозяйству на должном уровне. Однако в результате перехода к частному предпринимательству, рыночной экономике в сельском хозяйстве начался период развития.

В 2004 году по моей инициативе была принята Государственная программа социально-экономического развития регионов, которая сыграла очень большую роль в истории страны. А теперь представьте, если бы эта программа не была принята, с какими проблемами могли бы столкнуться наши регионы. Именно в результате принятия первой программы, а затем второй, третьей программ регионы ожили, начали развиваться, были обеспечены крупные инвестиции. Считаю, что развитие регионов Азербайджана с 2004 года по сегодняшний день – историческое достижение. Никогда в истории Азербайджана за столь короткий срок не было проделано столько работы. Сегодня в регионах Азербайджана реализованы все необходимые инфраструктурные проекты, и мы переживаем период стремительного развития.

В то время основными задачами, стоящими перед нами, было решение инфраструктурных вопросов. Наши дороги находились в ужасном состоянии, мы не могли обеспечивать себя электроэнергией, газоснабжение в регионах, можно сказать, вообще отсутствовало, половина Баку была без газа, проекты, связанные с мелиорацией, просто оставались на бумаге. Мы претворили их в жизнь, и в результате решения инфраструктурных вопросов сегодня Азербайджан не только обеспечивает себя электроэнергией, но и экспортирует ее в большом количестве за рубеж и зарабатывает большие средства. Эти возможности нам создали построенные в Азербайджане более 20 новых электростанций. В настоящее время газификация в Азербайджане находится на уровне 93 процентов, и сейчас мы превратились в надежную страну поставщика газа для мира, Европы, соседних стран. С 2004 года по сегодняшний день, то есть до 2017 года, проложены 11 тысяч километров новых дорог – как магистральных, так и сельских, мы реализовали крупные мелиоративные проекты, созданы водохранилища Тахтакерпю и Шамкирчай, другие водоемы, проложены каналы, и этот процесс продолжается и сегодня. Одна из стоящих перед нами основных задач - устойчивое обеспечение фермеров водой.

Была создана социальная инфраструктура, построено более 3 тысяч школ, свыше 600 больниц, в регионах - около 50 олимпийских спортивных комплексов. В то же время за счет предоставленных предпринимателям кредитов созданы сотни тысяч новых рабочих мест. В целом, с 2004 года по сегодняшний день открыты 1,5 миллиона рабочих мест, большинство из которых – постоянные. Можно сказать, что в настоящее время в Азербайджане нет такого социального фактора, как безработица, которая беспокоит, душит многие страны. Безработица находится на уровне 5 процентов. Сегодня тот, кто хочет работать, может найти себе работу. Если учесть, что за последние два года проделана огромная работа, особенно в сельскохозяйственной, промышленной сферах, то уровень безработицы и бедности в Азербайджане еще более снизится. Мы сумели спасти наш народ, наше государство от этих больших бед.

Начиная с 2004 года одной из стоящих перед нами ключевых задач, связанных с реализацией инфраструктурных проектов, была продовольственная безопасность. Мы направили свое основное внимание на эту сферу. Так как это было приоритетом. Представители старшего поколения хорошо знают, что Азербайджан в советское время не мог обеспечивать себя мясом, маслом, молоком, куриным мясом. Эта продукция доставлялась из других республик. Мы же, в свою очередь, производили хлопок, виноград, фрукты, овощи, табак, фундук и поставляли их в другие республики. Однако в период независимости вопросы продовольственной безопасности вышли на первый план. Поэтому мы основное внимание направили на эту сферу. В результате этого сегодня в зерноводстве есть большое развитие. Правда, это пока не может нас полностью удовлетворять, мы еще не можем обеспечить себя полностью, но развитие есть. Производство мяса, можно сказать, обеспечивает потребности Азербайджана. В результате мер, которые будут приняты в последующие годы, мы даже приобретем большой экспортный потенциал. Мы обеспечиваем себя куриным мясом на 100 процентов, молоком и молочными продуктами приблизительно на уровне 80 процентов. Из Азербайджана в большом объеме экспортируются фрукты, овощи. То есть вопросы продовольственной безопасности являются приоритетными. Могу сказать, что успехи, достигнутые в этой области, очень радуют. В предстоящие годы результаты будут еще выше.

Что же касается технических культур, то этой сфере не уделялось достаточного внимания. Причины этого были связаны с тем, что инвестиции, в первую очередь, должны были вкладываться в инфраструктуру, вопросы продовольственной безопасности. У нас есть другие крупные социальные программы. В частности, в улучшение положения вынужденных переселенцев были вложены миллиардные средства. Миллиардные средства были вложены в строительство армии. Поэтому развитие технических культур в некоторой степени осталось без внимания. Считалось, что рыночная экономика, частный сектор будут развивать и эти отрасли. Однако мы увидели, что без государственной поддержки эти отрасли не могут развиваться. В последние годы в этих сферах наблюдался очень большой спад. Можно сказать, что мы уже теряли эти отрасли. Хлопководство, можно сказать, что пропадало. Не проявлялся интерес и к табаководству, а шелководство вообще было исключено из повестки дня. Поэтому в результате проявленного к этим сферам внимания в течение всего двух лет произошел перелом. Увеличилось производство хлопка. Если в 2015 году хлопок был посеян всего на 17 тысячах гектаров, то в этом году посевные площади достигли 136 тысяч гектаров, всего за два года увеличились почти в 10 раз. В соответствии с этим растет и будет расти производство. Сейчас мы с нашими крупными экспортными возможностями выходим на зарубежные рынки. Мы будем экспортировать не только хлопок-сырец, хлопковолокно, но и готовую продукцию благодаря началу деятельности крупного комплекса легкой промышленности, который создается в Мингячевире. В других областях, например, в фундуководстве. Несмотря на то, что фундуководство выросло в период независимости. В отличие от табаководства, шелководства, фермеры проявляли интерес к этой отрасли. Хоть и небольшой, но рост был. Однако мы ускорили этот рост. В течение двух лет заложено 18 тысяч гектаров новых фундуковых садов, которые через несколько лет дадут урожай.

Первые шаги, предпринятые в связи с табаководством, дают результаты. После этого совещания будет принята очень серьезная программа. В Азербайджане широкий размах получило шелководство. Считаю, что фермеры, крестьяне наибольший интерес проявляют к шелководству. Потому что государство все взяло на себя, дает все необходимые материалы, саженцы, предоставляет субсидии по всем сферам. Шелководы в течение 30-40 дней получают хороший доход. Поэтому будут приняты дополнительные меры по развитию этой традиционной отрасли. Сегодня мы поговорим об этом.

Что касается наших перспектив общего экономического развития, то я их высоко оцениваю. Экономика Азербайджана развивается. Итоги шести месяцев нынешнего года позволяют сказать это. Наша ненефтяная экономика, ненефтяная промышленность выросла. Экспорт увеличился на 36 процентов, ненефтяной экспорт – на 27 процентов. Сельскохозяйственный экспорт увеличился более чем на 40 процентов. За шесть месяцев мы не только смогли сохранить валютные резервы, но и в результате принятых мер, продуманной экономической политики дополнительно получено 3 миллиарда долларов валюты. За первые шесть месяцев в Азербайджан вложены инвестиции в размере 5 миллиардов долларов. Неслучайно, Давосский Всемирный экономический форум удостоил экономику страны 37-го места по конкурентоспособности. Это первый показатель на пространстве СНГ. Это просто проявление проделанной работы. Обеспечена макроэкономическая стабильность. Курс маната стабилен. В экономику страны вкладываются инвестиции по линии государства. К этому подключился и частный сектор. Создается около сорока агропарков. В ближайшие 1-2 года продукция, производимая в этих агропарках, будет экспортироваться на крупные рынки, будет обеспечена внутренняя продовольственная безопасность.

Словом, в Азербайджане успешно обеспечиваются вопросы снижения зависимости от импорта, обеспечения внутреннего спроса за счет внутреннего производства, расширения экспортных возможностей. Уверен, что в результате сегодняшнего совещания традиционные для нас отрасли – шелководство, табаководство, фундуководство будут успешно развиваться, фермеры и крестьяне получат больше выгоды, и наше государство станет еще сильнее.

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Выступившие затем глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шекилиев, глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, председатель правления ОАО «Шеки Ипек» Низами Гарибов, глава Исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде, глава Исполнительной власти Зардабского района Лютвели Бабаев, председатель Ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев, глава Исполнительной власти Физулинского района Алы Алыев, руководитель фермерского хозяйства «Даглар» Загатальского района Тельман Хасратов и глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев проинформировали о проводимой работе в области развития табаководства, шелководства и фундуководства и предстоящих задачах.

Президент Ильхам Алиев выступил на республиканском совещании с заключительной речью.

Глава государства отметил, что развитию табаководства, шелководства и фундуководства оказываются большая поддержка и внимание. Говоря о предстоящих задачах, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что государство продолжит оказывать поддержку развитию стратегических отраслей сельского хозяйства. Приведя статистику результатов, достигнутых в советский период и в годы независимости по вышеназванным отраслям, Президент Ильхам Алиев сообщил, что в 13 районах уже ведется посев табака, отметил, что производителям табака должны предоставляться льготные кредиты, необходимо создать в каждом районе пункты приема табака и сушильные камеры, определить рынки в связи с экспортом табака, в стране должны начать действовать современные фабрики по производству сигарет, до 2021 года необходимо расширить посевы табака.

Говоря о развитии шелководства, глава государства сообщил, что в настоящее время коконы производятся в 30 районах. Сказав, что в будущем году ожидается сбор 500 тонн коконов, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что до 2025 года этот объем можно довести до 6 тысяч тонн, отметил, что государственная поддержка в этой сфере продолжится, на следующем этапе будут высажены 8 миллионов тутовых саженцев, планируется довести эту цифру до 10 миллионов. Кроме этого, он дал поручения по улучшению деятельности племенных шелководческих хозяйств, созданию пунктов приема и нового шелкового комбината, дальнейшему усилению деятельности ОАО «Шеки Ипек».

Отметив, что в фундуководстве происходит определенное развитие, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важное значение проведения большой работы для достижения желаемого уровня, сказал, что основной целью на предстоящий период является закладка фундуковых садов на участке площадью 80 тысяч гектаров. Отметив, что фундуководство является очень прибыльной отраслью, приносящей валюту, глава государства подчеркнул важное значение того, чтобы все процессы, связанные с производством фундука, осуществлялись в нашей стране.

Указав, что принятые меры, в первую очередь, служат улучшению благосостояния населения и развитию ненефтяного сектора, глава государства отметил значение проводимой работы по развитию сельского хозяйства, выразил уверенность в том, что итоги этого совещания также будут позитивными.

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Затем Президент Ильхам Алиев посмотрел выставку, отражающую развитие табаководства, фундуководства и шелководства в Шеки-Загатальском экономическом районе.

В экспозиции нашли отражение успехи, достигнутые в этих регионах. В последние годы в регионах, входящих в экономический район, проведена значительная работа по развитию фундуководства, табаководства и шелководства. В прошлом году производство фундука в стране составило 34,3 тысячи тонн. Урожайность на садовых участках площадью 55,1 тысячи гектаров в среднем составляет 1 тонна с каждого гектара. Производители охватывают до 25 тысяч домашних хозяйств и 22 предприятия по переработке фундука. В прошлом году в Азербайджане было произведено 70,7 тонны кокона-сырца, 8,3 тонны шелка-сырца. До сентября нынешнего года начнется производство нитей для шелковых ковров. Тенденции к ускорению развития наблюдаются и в табаководстве. Так, в 2016 году было собрано 3,6 тысячи тонн табака. В этом году площадь посевных участков под посевы табака планируется довести до 3 тысяч гектаров.