Подразделения Вооруженных сил Армении за сутки нарушили режим прекращения огня 146 раз

Баку, 6 августа, АЗЕРТАДЖ

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 146 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу наши позиции, дислоцированные в селах Кохнагышлаг Агстафинского района, Кемерли, Гаймаглы Газахского района, с позиций, находящихся в селах Чинари, Айгедзор Бердского района, были обстреляны наши позиции в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, с позиций на безымянных высотах на территории Красносельского района - наши позиции в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах Гядабейского района.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Баш Гарванд, Джавахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдлер, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.