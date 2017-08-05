    • / ПОЛИТИКА

    ПОЛИТИКА


    Подразделения вооруженных сил Армении 141 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта ВИДЕО

    05.08.2017 [10:36]

    Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ 

    Формирования вооруженных сил Армении 141 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района Республики Армения, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Кемерли, Гаймаглы, Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, находящихся в селах Чинари и Айгедзор Бердского района, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся в селе Заманлы и на безымянных высотах Гядабейского района.

    Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдлер, Горадиз Физулинского района, Нюзгер и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

    AZERTAG.AZ :Подразделения вооруженных сил Армении 141 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта ВИДЕО
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    Вооруженные силы Армении в течение суток 138 раз  нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    04.08.2017 [10:47]
    Вооруженные силы Армении в течение суток 138 раз  нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 140 раз ВИДЕО
    25.07.2017 [10:41]
    Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 140 раз ВИДЕО
    Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 141 раз ВИДЕО
    12.07.2017 [10:45]
    Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 141 раз ВИДЕО
    Вооруженные подразделения Армении в течение суток 146 раз нарушили режим прекращения огня
    28.06.2017 [11:20]
    Вооруженные подразделения Армении в течение суток 146 раз нарушили режим прекращения огня
    ВИДЕО
    Другие новости раздела
    04.08.2017 [15:18]
    Загрязненная вода стала причиной распространения инфекционных заболеваний  в армянской армии
    04.08.2017 [10:47]
    Вооруженные силы Армении в течение суток 138 раз  нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    03.08.2017 [10:49]
    Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня 141 раз ВИДЕО
    02.08.2017 [10:44]
    Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 135 раз ВИДЕО
    Подразделения вооруженных сил Армении 141 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта ВИДЕО