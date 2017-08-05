Подразделения вооруженных сил Армении 141 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта ВИДЕО

Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

Формирования вооруженных сил Армении 141 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района Республики Армения, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Кемерли, Гаймаглы, Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, находящихся в селах Чинари и Айгедзор Бердского района, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся в селе Заманлы и на безымянных высотах Гядабейского района.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдлер, Горадиз Физулинского района, Нюзгер и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.