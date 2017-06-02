    • / ПОЛИТИКА

    ПОЛИТИКА


    Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 126 раз ВИДЕО

    02.06.2017 [12:03]

    Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

    Формирования вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 126 раз.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Фарахли, Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, находящихся в селах Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах Бердского района, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селах Агдам, Коханеби и Мунджуглу Товузского района, с позиций, размещенных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

    Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джавахирли, Юсифджанлы, Мерзили, Тагибейли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гервенд, Горган, Гараханбейли, Кюрдлер, Ашагы Вейсалли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Джебраильского районов.

    AZERTAG.AZ :Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 126 раз ВИДЕО
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    Подразделения вооруженных сил Армении, используя минометы, нарушили режим прекращения огня 126 раз ВИДЕО
    01.06.2017 [10:42]
    Подразделения вооруженных сил Армении, используя минометы, нарушили режим прекращения огня 126 раз ВИДЕО
    Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз ВИДЕО
    31.05.2017 [12:40]
    Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз ВИДЕО
    Министерство обороны: Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 124 раза ВИДЕО
    25.05.2017 [11:07]
    Министерство обороны: Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 124 раза ВИДЕО
    Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз ВИДЕО
    11.05.2017 [11:29]
    Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз ВИДЕО
    ВИДЕО
    Другие новости раздела
    01.06.2017 [14:04]
    Уничтожены два военных объекта вооруженных сил Армении ВИДЕО
    01.06.2017 [10:42]
    Подразделения вооруженных сил Армении, используя минометы, нарушили режим прекращения огня 126 раз ВИДЕО
    31.05.2017 [17:34]
    Состоялись обсуждения по сотрудничеству Азербайджана с НАТО
    31.05.2017 [12:40]
    Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз ВИДЕО
    Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 126 раз ВИДЕО