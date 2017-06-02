Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 126 раз ВИДЕО

Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

Формирования вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 126 раз.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Фарахли, Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, находящихся в селах Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах Бердского района, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селах Агдам, Коханеби и Мунджуглу Товузского района, с позиций, размещенных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джавахирли, Юсифджанлы, Мерзили, Тагибейли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гервенд, Горган, Гараханбейли, Кюрдлер, Ашагы Вейсалли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Джебраильского районов.