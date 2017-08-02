Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 135 раз ВИДЕО

Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 135 раз.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, на безымянных высотах Иджеванского района Республики Армения, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селах Кемерли, Гаймаглы, Фарахли, Гушчу Айрым, Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, находящихся в селах Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах Бердского района, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся в селе Заманлы и на безымянных высотах Гядабейского района.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Тагибейли, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейсалли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгер и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.