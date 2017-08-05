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    Председатель УМК совершит визит в Иран

    05.08.2017 [12:30]

    Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

    Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сегодня отправится с визитом в Исламскую Республику Иран.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе УМК, целью визита является участие 6 августа в Тегеране на международной конференции "Исламская солидарность на примере ирано-азербайджанской дружбы", организованной Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики cовместно с Управлением мусульман Кавказа, Организацией культуры и исламских связей Ирана и Всемирной ассамблеей по сближению исламских мазхабов.

    В конференции, которая проводится вслед за международными мероприятиями в Азербайджане, России, Финляндии в рамках объявления Президентом Ильхамом Алиевым в нашей стране «Года исламской солидарности», примет участие делегация, состоящая из депутатов Милли Меджлиса, представителей науки и духовенства.

    В рамках своего визита в Иран Аллахшукюр Пашазаде примет участие на церемонии инаугурации Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани.

    AZERTAG.AZ :Председатель УМК совершит визит в Иран
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