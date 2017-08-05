Представительницы Азербайджана стали медалистками чемпионата Европы

Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

Представительница Азербайджана Тюркан Насирова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по борьбе среди юниоров, который проходит в финском Тампере.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступившая в весовой категории до 48 кг Тюркан, в поединке за золото уступила японской спортсменке Кике Кагате. Бронзовые награды в этом весе выиграли украинке Оксана Ливач и турчанка Зейнеб Йетгиль.

Еще одну медаль среди азербайджанок взяла Лейла Гурбанова. Она стала бронзовой медалисткой в весе до 55 кг. В борьбе за третье место Лейла оказалась сильнее украинки Елены Кремзер. Еще одну бронзовую медаль в этом весе взяла Виктория Ваулина из России. Золото выиграла японка Сае Наньо, а серебряную награду выиграла Лианна де ла Каридад Монтеро Геррера из Кубы.