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    Представительницы Азербайджана стали медалистками чемпионата Европы

    05.08.2017 [12:16]

    Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ 

    Представительница Азербайджана Тюркан Насирова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по борьбе среди юниоров, который проходит в финском Тампере.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступившая в весовой категории до 48 кг Тюркан, в поединке за золото уступила японской спортсменке Кике Кагате. Бронзовые награды в этом весе выиграли украинке Оксана Ливач и турчанка Зейнеб Йетгиль.

    Еще одну медаль среди азербайджанок взяла Лейла Гурбанова. Она стала бронзовой медалисткой в весе до 55 кг. В борьбе за третье место Лейла оказалась сильнее украинки Елены Кремзер. Еще одну бронзовую медаль в этом весе взяла Виктория Ваулина из России. Золото выиграла японка Сае Наньо, а серебряную награду выиграла Лианна де ла Каридад Монтеро Геррера из Кубы.

    AZERTAG.AZ :Представительницы Азербайджана стали медалистками чемпионата Европы
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