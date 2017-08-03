Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в Загатала с деятельностью завода по переработке табака ВИДЕО

Загатала, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился в Загатала с деятельностью завода по переработке табака ООО «Азертютюн».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев и председатель правления ООО «Азертютюн» Фазиль Рустамов подробно проинформировали главу государства о заводе.

Было сообщено, что перерабатывающая мощность завода в одну смену составляет 3300-3600 тонн в год. ООО «Азертютюн» учреждено в 2007 году. А этот завод общества был сдан в эксплуатацию в 2010 году. Завод оснащен современным оборудованием производства США, Италии и Болгарии. В настоящее время в Загатальском, Шекинском и Гахском районах функционируют 3 пункта по приему и сушке табака, состоящих в общей сложности из 180 камер для сушки табака вместимостью 10 тонн табака-сырца каждая, которые были закуплены в Болгарии. Каждый пункт в течение сезона способен принять 10 тысяч тонн сырого табака и получить около 1000 тонн сухого табака. Высушенный в пунктах табак сдается для переработки на завод по переработке табака ООО «Азертютюн». В каждом пункте работают 90 человек, 25 из них – постоянные работник.

Было доведено до внимания, что для выращивания саженцев сооружены 14 теплиц, работающих по технологии США. ООО «Азертютюн» имеет современную технику по вспашке, механизмы для высадки саженцев табака, ухода за посевами, культивационных работ и специальные комбайны по сбору листьев табака. Заготовленные в 2016 году 1039 тонн сухого табака сорта «Вирджиния» были переработаны на этом предприятии и проданы. В 2017 году на заводе предусмотрено переработать 2300 тонн табака.

После ознакомления с предприятием была сделана фотография на память.

Отметим, что благодаря осуществляемым в последние годы в нашей стране аграрным реформам традиционные отрасли сельского хозяйства вступили в новый этап развития. Загатальский завод по переработке табака ООО «Азертютюн» также имеет важное значение с этой точки зрения. В основе успешной реализации подобных проектов лежат внимание и забота Азербайджанского государства о предпринимателях. Сегодня предприниматели в Азербайджане получают и моральную, и политическую, и экономическую поддержку со стороны государства. Функционирование новых заводов, фабрик и других производственных предприятий в регионах, способствуя устранению проблемы безработицы, также выявляет механизмы правильного использования потенциала регионов. Эти предприятия, наряду с удовлетворением внутреннего спроса, также повышают наш экспортный потенциал. Таким образом, создание Загатальского завода по переработке табака ООО «Азертютюн» еще раз доказывает, что в нашей стране осуществляется важная работа в соответствии с поставленными Президентом Ильхамом Алиевым задачами по ускорению развития ненефтяного сектора, и эта работа охватывает многие сферы экономики.