Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Балакенский район
AzerTAg.az
03.08.2017 [11:50]
Балакен, 3 aвгуста, AЗЕРТАДЖ
3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Балакенский район.
Как сообщает AЗЕРТАДЖ, сначала глава государства посетил в парке культуры и отдыха, носящем имя общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, памятник великому лидеру, возложил к нему цветы.
Глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев проинформировал Президента Ильхама Алиева о работах по благоустройству и созиданию, проводимых в парке.
Было сообщено, что этот парк – одно из прекрасных мест для эффективного проведения досуга как жителей района, так и гостей. Здесь созданы все условия для отдыха.
© При использовании информации гиперссылка обязательна.
При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
Другие новости раздела
03.08.2017 [13:55]
03.08.2017 [13:50]
03.08.2017 [13:45]
МУЛЬТИМЕДИА
03.08.2017 [15:26]
03.08.2017 [15:03]
03.08.2017 [13:05]
03.08.2017 [12:47]
28.07.2017
25.07.2017
03.08.2017 [14:50]
03.08.2017 [10:49]
02.08.2017 [14:42]
03.08.2017 [16:49]
02.08.2017 [17:36]
02.08.2017 [16:55]
01.08.2017 [17:28]
03.08.2017 [13:26]
03.08.2017 [11:23]
02.08.2017 [17:31]
03.08.2017 [17:08]
01.08.2017 [18:15]
01.08.2017 [17:27]
01.08.2017 [17:08]
27.07.2017 [11:16]
26.07.2017 [18:07]
25.07.2017 [11:00]
14.07.2017 [14:57]
01.08.2017 [18:44]
31.07.2017 [14:46]
31.07.2017 [13:52]
03.08.2017 [12:59]
02.08.2017 [16:48]
03.08.2017 [16:15]
02.08.2017 [18:24]
02.08.2017 [17:40]
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание