Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Балакенский район ВИДЕО

Балакен, 3 aвгуста, AЗЕРТАДЖ

3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Балакенский район.

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, сначала глава государства посетил в парке культуры и отдыха, носящем имя общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, памятник великому лидеру, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев проинформировал Президента Ильхама Алиева о созидательной работе и благоустройстве, проводимых в парке.

Было сообщено, что этот парк – одно из прекрасных мест для эффективного проведения досуга как жителей района, так и гостей. Здесь созданы все условия для отдыха.