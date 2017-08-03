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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Балакенский район ВИДЕО

    03.08.2017 [11:50]

    Балакен, 3 aвгуста, AЗЕРТАДЖ

    3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Балакенский район.

    Как сообщает AЗЕРТАДЖ, сначала глава государства посетил в парке культуры и отдыха, носящем имя общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, памятник великому лидеру, возложил к нему цветы.

    Глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев проинформировал Президента Ильхама Алиева о созидательной работе и благоустройстве, проводимых в парке.

    Было сообщено, что этот парк – одно из прекрасных мест для эффективного проведения досуга как жителей района, так и гостей. Здесь созданы все условия для отдыха.

    AZERTAG.AZ :Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Балакенский район ВИДЕО
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