Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Гахский район
AzerTAg.az
03.08.2017 [18:45]
Гах, 3 августа, АЗЕРТАДЖ
3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Гахский район.
Как сообщает AЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Гах, возложил к нему цветы.
Глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шекилиев проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной в районе работе, реализованных проектах.
Было сообщено, что в последние годы социально-экономические показатели района значительно улучшились. В районе построены многочисленные объекты социальной инфраструктуры, созданы производственные предприятия в сельскохозяйственной отрасли.
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