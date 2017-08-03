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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Гахский район

    03.08.2017 [18:45]

    Гах, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Гахский район.

    Как сообщает AЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Гах, возложил к нему цветы.

    Глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шекилиев проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной в районе работе, реализованных проектах.

    Было сообщено, что в последние годы социально-экономические показатели района значительно улучшились. В районе построены многочисленные объекты социальной инфраструктуры, созданы производственные предприятия в сельскохозяйственной отрасли.

    AZERTAG.AZ :Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Гахский район
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