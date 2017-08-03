Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Гахский район ВИДЕО
AzerTAg.az
03.08.2017 [18:45]
Гах, 3 августа, АЗЕРТАДЖ
3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Гахский район.
Как сообщает AЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Гах, возложил к нему цветы.
Глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шекилиев проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной в районе работе, реализованных проектах.
Было сообщено, что в последние годы социально-экономические показатели района значительно улучшились. В районе построены многочисленные объекты социальной инфраструктуры, созданы производственные предприятия в сельскохозяйственной отрасли.
© При использовании информации гиперссылка обязательна.
При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
Другие новости раздела
04.08.2017 [10:20]
04.08.2017 [02:51]
04.08.2017 [02:28]
МУЛЬТИМЕДИА
04.08.2017 [16:54]
04.08.2017 [16:34]
04.08.2017 [15:34]
28.07.2017
25.07.2017
04.08.2017 [17:23]
04.08.2017 [15:18]
04.08.2017 [10:47]
03.08.2017 [14:50]
04.08.2017 [10:40]
03.08.2017 [16:49]
04.08.2017 [15:51]
03.08.2017 [13:26]
03.08.2017 [11:23]
03.08.2017 [17:08]
01.08.2017 [18:15]
01.08.2017 [17:27]
01.08.2017 [17:08]
27.07.2017 [11:16]
26.07.2017 [18:07]
25.07.2017 [11:00]
14.07.2017 [14:57]
01.08.2017 [18:44]
31.07.2017 [14:46]
31.07.2017 [13:52]
04.08.2017 [18:01]
04.08.2017 [13:48]
04.08.2017 [13:42]
04.08.2017 [13:40]
04.08.2017 [17:50]
04.08.2017 [17:11]
04.08.2017 [15:46]
04.08.2017 [13:04]
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание