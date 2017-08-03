Гах, 3 августа, АЗЕРТАДЖ 3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Гахский район. Как сообщает AЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Гах, возложил к нему цветы. Глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шекилиев проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной в районе работе, реализованных проектах. Было сообщено, что в последние годы социально-экономические показатели района значительно улучшились. В районе построены многочисленные объекты социальной инфраструктуры, созданы производственные предприятия в сельскохозяйственной отрасли.

AZERTAG.AZ : Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Гахский район ВИДЕО

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