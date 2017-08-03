    • / ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

    ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА


    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район

    03.08.2017 [13:55]

    Загатала, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район.

    Как сообщает AЗЕРТАДЖ, сначала глава государства посетил в парке культуры и отдыха, носящем имя великого лидера Гейдара Алиева, памятник гениальной личности, возложил к нему цветы.

    Глава Исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде проинформировал Президента Ильхама Алиева о работе, проделанной вокруг памятника и в парке. Было сообщено, что в парке проведена широкая работа по благоустройству, созданы все условия для эффективного отдыха жителей.

    AZERTAG.AZ :Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
    Новости по теме
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Балакенский район
    03.08.2017 [11:50]
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Балакенский район
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию ВИДЕО
    21.07.2017 [20:00]
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию ВИДЕО
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Латвию ВИДЕО
    16.07.2017 [18:55]
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Латвию ВИДЕО
    Президент Ильхам Алиев прибыл в город Ширван ВИДЕО
    23.06.2017 [11:19]
    Президент Ильхам Алиев прибыл в город Ширван ВИДЕО
    Другие новости раздела
    03.08.2017 [13:50]
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра «AБAД» в Балакене
    03.08.2017 [13:47]
    Сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Балакен-Сарыбулаг-Габагчел-Халатала
    03.08.2017 [13:45]
    В Балакене состоялось открытие Музея флага
    03.08.2017 [13:00]
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Балакенской гидроэлектростанции
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район