Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район

Загатала, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район.

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, сначала глава государства посетил в парке культуры и отдыха, носящем имя великого лидера Гейдара Алиева, памятник гениальной личности, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде проинформировал Президента Ильхама Алиева о работе, проделанной вокруг памятника и в парке. Было сообщено, что в парке проведена широкая работа по благоустройству, созданы все условия для эффективного отдыха жителей.