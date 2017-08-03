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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район ВИДЕО

    03.08.2017 [13:55]

    Загатала, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район.

    Как сообщает AЗЕРТАДЖ, сначала глава государства посетил в парке культуры и отдыха, носящем имя великого лидера Гейдара Алиева, памятник гениальной личности, возложил к нему цветы.

    Глава Исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде проинформировал Президента Ильхама Алиева о работе, проделанной вокруг памятника и в парке. Было сообщено, что в парке проведена широкая работа по благоустройству, созданы все условия для эффективного отдыха жителей.

    AZERTAG.AZ :Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район ВИДЕО
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