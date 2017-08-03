Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Балакенской гидроэлектростанции ВИДЕО

Балакен, 3 aвгуста, AЗЕРТАДЖ

3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Балакенской гидроэлектростанции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в последние годы электроэнергетическая система, как и все сферы экономики страны, перестроена на уровне современных требований, в этой области проведены коренные преобразования. Среди реализуемых проектов особое значение имеет строительство новых гидроэлектростанций, капитальная реконструкция существующих. Построенная в Балакене гидроэлектростанция также очень важна с этой точки зрения. Реализация таких проектов играет важную роль в улучшении энергообеспечения регионов. В то же время это придает импульс развитию регионов, способствует открытию дополнительных рабочих мест. Согласно исследованиям специалистов, на горных реках и оросительных каналах в различных регионах республики можно построить десятки малых гидроэлектростанций. Строительство малых гидроэлектростанций, с одной стороны, позволяет экономить топливо при производстве электроэнергии, а с другой, - обеспечивает потребителей электроэнергией, не причиняя никакого вреда окружающей среде.

Президент Открытого акционерного общества «Aзерэнержи» Этибар Пирвердиев проинформировал главу государства о станции.

Было сообщено, что фундамент этой станции общей мощностью 1,5 мегаватт, построенной на реке Балакен, был заложен Президентом Ильхамом Алиевым в 2010 году. По своим техническим показателям станция очень эффективная и современная. В рамках проекта здесь построена дамба высотой 5,6 метра. Максимальная ширина дамбы составляет 28 метров, а ширина ее гребня – 4 метра. Здесь создан водосброс пропускной способностью 63 кубометра воды в секунду и водоприемник пропускной способностью 23 кубометра воды в секунду. В ходе строительства станции проложен трубопровод длиной 2 тысячи метров, диаметром 1550 миллиметров, построена 10/0,4-киловольтная подстанция и протянуты линии электропередачи, установлены три гидротурбины мощностью 0,5 мегаватт каждая и гидрогенератор. Кроме того, на территории построены турбинный зал и здание управления станцией.

Было отмечено, что этот проект имеет крайне важное значение. Станция производственной мощностью 10 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год удовлетворит 15 процентов потребностей района и 25-30 процентов потребностей города Балакен.

Глава государства ввел в действие Балакенскую гидроэлектростанцию.

На основании Распоряжения, подписанного Президентом Азербайджана в 2009 году, подготовлены специальные программы для широкого применения в республике малых гидроэлектростанций. До сегодняшнего дня сданы в эксплуатацию 12 гидроэлектростанций общей мощностью 150 мегаватт. А в настоящее время продолжается строительство пяти станций, общая мощность которых составляет примерно 18 мегаватт.

На строительстве станции работали 100 человек. На территории проведена большая работа по благоустройству, установлена современная осветительная система, заложены полосы озеленения.