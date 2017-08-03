Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра «AБAД» в Балакене

Балакен, 3 aвгуста, AЗЕРТАДЖ

3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра «AБАД» в Балакене.

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, сначала Президент Ильхам Алиев посмотрел стенды, отражающие информацию о деятельности расположенного в селе Катех предприятия «Балхурма» в 2016-2017 годах и его дальнейших планах. Было сообщено, что число работников предприятия «Балхурма» будет доведено с 15 до 85 человек. На развитие предприятия, в которое первоначально были вложены средства в размере 5 миллионов манатов, будут дополнительно привлечены инвестиции на сумму 12 миллионов манатов. Наряду с внутренним рынком продукция будет экспортироваться в государства СНГ, европейские и арабские страны. В дальнейшие планы предприятия «Балхурма» входят строительство новых корпусов, доведение ежедневного производства с 45 тысяч до 150 тысяч единиц хурмы, а количества рабочих мест - до 200.

Председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов проинформировал главу государства о работе, проделанной в рамках проекта «АБАД».

Проекту «АБАД» принадлежит особое место среди реализуемых в последние годы проектов с целью поощрения развития малого семейного бизнеса и семейных хозяйств в нашей стране, стимулирования регионального развития. «AБAД» является юридическим лицом публичного права. Оно было создано по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева 23 сентября 2016 года. Это новая концепция социальной инновации, предусматривающая оказание поддержки в достижении Целей устойчивого развития. Цель проекта заключается в поддержке развития малого и среднего предпринимательства, повышения уровня занятости, формирования конкурентоспособных семейных хозяйств, развития регионов и сельского хозяйства в стране. Являющийся некоммерческой и социально направленной структурой «АБАД» - единственная общественная организация, помогающая продвижению семейного хозяйства «от идеи до прилавка». «AБAД» осуществляет управление всеми бизнес-процессами – от планирования производства до продажи продукции, обеспечивает перечисление собранных средств семьям. Для создания собственного бизнеса семьи не взаимодействуют напрямую с общественными и частными структурами. Эту функцию выполняет «AБAД». «AБAД» проводит для семей тренинги по развитию навыков, используя принцип «одного окна», обеспечивает сертификацию семейной продукции. Специалисты проекта помогают семьям в выборе выигрышных для рынка решений упаковки и дизайна продукции, управляют продажей произведенной в семейных хозяйствах продукции в сети супермаркетов, а также ее транспортировкой и хранением. «AБАД» организует продажу ручных работ в своих центрах искусств. В марте этого года в Ичеришехер открылся первый Центр искусства «AБAД». А в июне в Международном аэропорту Гейдар Алиев был сдан в пользование второй Центр искусства. Создание Центра «АБАД» в Балакене также чрезвычайно важно.

Было сообщено, что в октябре прошлого года между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики было подписано Соглашение о корпоративном сотрудничестве в сферах деятельности центров «АБАД». В рамках сотрудничества проект «АБАД» в Балакенском районе был определен в качестве 2-го пилотного проекта. При поддержке SOCAR 12 семьям были переданы оснащенные специальным производственным оборудованием 9 контейнеров для переработки фруктов, 2 - молока и 1 – мяса.

Президент Ильхам Алиев посмотрел продукцию, производимую в рамках проекта «АБАД» в Балакене и других районах.

Четверо мастеров из Балакенского района, изготавливающие ручные работы, являются участниками проекта «АБАД». Учитывая в целом потенциал Балакена и соседних районов, интерес к проекту и возрастающий по этой причине объем работ, было признано целесообразным учреждение в Балакене регионального Центра «АБАД». B рамках проекта здесь построено двухэтажное административное здание площадью около 280 квадратных метров. Помещения для работы в здании оснащены необходимым оборудованием. Здесь будут действовать также залы для презентаций и встреч, лаборатория. В здании создан складской комплекс с различным температурным режимом общей площадью больше 640 квадратных метров.

После знакомства с Центром «AБAД» Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.

Выступившие от имени общественности района Ханым Зурнаева и Магомед Базаров выразили признательность Президенту Азербайджана за большое внимание и заботу.

В заключение была сделана фотография на память.