Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра «AБAД» в Балакене ОБНОВЛЕНО ВИДЕО

Балакен, 3 aвгуста, AЗЕРТАДЖ

3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра «AБАД» в Балакене.

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, сначала Президент Ильхам Алиев посмотрел стенды, отражающие информацию о деятельности расположенного в селе Катех предприятия «Балхурма» в 2016-2017 годах и его дальнейших планах. Было сообщено, что число работников предприятия «Балхурма» будет доведено с 15 до 85 человек. На развитие предприятия, в которое первоначально были вложены средства в размере 5 миллионов манатов, будут дополнительно привлечены инвестиции на сумму 12 миллионов манатов. Наряду с внутренним рынком продукция будет экспортироваться в государства СНГ, европейские и арабские страны. В дальнейшие планы предприятия «Балхурма» входят строительство новых корпусов, доведение ежедневного производства с 45 тысяч до 150 тысяч единиц хурмы, а количества рабочих мест - до 200.

Председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов проинформировал главу государства о работе, проделанной в рамках проекта «АБАД».

Проекту «АБАД» принадлежит особое место среди реализуемых в последние годы проектов с целью поощрения развития малого семейного бизнеса и семейных хозяйств в нашей стране, стимулирования регионального развития. «AБAД» является юридическим лицом публичного права. Оно было создано по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева 23 сентября 2016 года. Это новая концепция социальной инновации, предусматривающая оказание поддержки в достижении Целей устойчивого развития. Цель проекта заключается в поддержке развития малого и среднего предпринимательства, повышения уровня занятости, формирования конкурентоспособных семейных хозяйств, развития регионов и сельского хозяйства в стране. Являющийся некоммерческой и социально направленной структурой «АБАД» - единственная общественная организация, помогающая продвижению семейного хозяйства «от идеи до прилавка». «AБAД» осуществляет управление всеми бизнес-процессами – от планирования производства до продажи продукции, обеспечивает перечисление собранных средств семьям. Для создания собственного бизнеса семьи не взаимодействуют напрямую с общественными и частными структурами. Эту функцию выполняет «AБAД». «AБAД» проводит для семей тренинги по развитию навыков, используя принцип «одного окна», обеспечивает сертификацию семейной продукции. Специалисты проекта помогают семьям в выборе выигрышных для рынка решений упаковки и дизайна продукции, управляют продажей произведенной в семейных хозяйствах продукции в сети супермаркетов, а также ее транспортировкой и хранением. «AБАД» организует продажу ручных работ в своих центрах искусств. В марте этого года в Ичеришехер открылся первый Центр искусства «AБAД». А в июне в Международном аэропорту Гейдар Алиев был сдан в пользование второй Центр искусства. Создание Центра «АБАД» в Балакене также чрезвычайно важно.

Было сообщено, что в октябре прошлого года между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики было подписано Соглашение о корпоративном сотрудничестве в сферах деятельности центров «АБАД». В рамках сотрудничества проект «АБАД» в Балакенском районе был определен в качестве 2-го пилотного проекта. При поддержке SOCAR 12 семьям были переданы оснащенные специальным производственным оборудованием 9 контейнеров для переработки фруктов, 2 - молока и 1 – мяса.

Президент Ильхам Алиев посмотрел продукцию, производимую в рамках проекта «АБАД» в Балакене и других районах.

Четверо мастеров из Балакенского района, изготавливающие ручные работы, являются участниками проекта «АБАД». Учитывая в целом потенциал Балакена и соседних районов, интерес к проекту и возрастающий по этой причине объем работ, было признано целесообразным учреждение в Балакене регионального Центра «АБАД». B рамках проекта здесь построено двухэтажное административное здание площадью около 280 квадратных метров. Помещения для работы в здании оснащены необходимым оборудованием. Здесь будут действовать также залы для презентаций и встреч, лаборатория. В здании создан складской комплекс с различным температурным режимом общей площадью более 640 квадратных метров.

После знакомства с Центром «AБAД» Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.

Поприветствовав участников мероприятия, глава государства выступил на встрече.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Я вновь нахожусь в Балакенском районе. Очень рад, что в очередной раз приехал в Балакен. Это моя пятая по счету поездка. Это само по себе свидетельствует о том, что Азербайджанское государство уделяет развитию Балакенского района очень большое внимание. В результате этого внимания и заботы дела в Балакенском районе идут хорошо, район развивается, реализуются многие важные социальные, экономические, бизнес-проекты, инфраструктурные проекты. Словом, в Балакене обеспечивается всестороннее развитие, и, конечно, в предстоящие годы это развитие будет идти еще быстрее.

До сегодняшнего дня в районе обеспечена реализация многих важных социальных проектов. Одна из самых крупных больниц в наших регионах была построена в Балакене несколько лет назад, это – прекрасная больница почти на 200 коек. Были возведены Олимпийский центр, Дом молодежи, другие социальные объекты, стремительно идет строительство школ. По предоставленной мне информации, построены 26 новых школ, несколько школ отремонтированы. То есть это очень важная социальная сфера, и она требует очень больших средств. Азербайджанское государство обеспечивает эти средства.

Газификация в Балакенском районе находится на 100-процентном уровне. Мы даже по стране пока не достигли такого уровня. Уровень газификации по стране составляет 93 процента, а в Балакене - 100 процентов. Решаются проблемы, связанные с электроэнергией, прокладываются сельские дороги. Сегодня мы отметили открытие очередной сельской дороги. В последующие годы будут проложены дороги и в другие села.

Вам хорошо известно, что после землетрясения Азербайджанское государство оказало материальную помощь пострадавшим гражданам, только в Балакенском районе за счет государства было построено свыше 7 тысяч индивидуальных домов, более 2 тысяч домов капитально отремонтированы. То есть считаю, что это является показателем. Потому что государство оказало всяческую поддержку для решения проблем наших соотечественников, оказавшихся в тяжелом положении, и сегодня социально-экономическое развитие Балакенского района находится на хорошем уровне. Создание Центра «АБАД» - наглядный тому пример. Это второй по счету Центр «АБАД». Первый был создан в Масаллы, а второй - в Балакенском районе. Благодаря деятельности этого центра тысячи людей будут обеспечены работой, программа самозанятости будет выполняться быстрыми темпами. Я уже дал все соответствующие поручения по этому поводу, в последующие годы программа самозанятости в Азербайджане должна получить широкий размах, а государство, в свою очередь, создает эти условия. По предоставленной мне информации, в Балакенском районе гражданам предоставлено 12 контейнеров, и в этих контейнерах сейчас уже производится продукция. Вот эти варенья - ваша продукция, она прекрасно расфасована, поставляется на внутренний рынок и будет вывозиться на зарубежные рынки.

В то же время мне сегодня было доложено еще об одном замечательном проекте, о нем докладывали и прежде. Эта продукция - пакетированная сушеная хурма, которую вы сейчас видите, и она имеет очень большие возможности для выхода на внешние рынки, сейчас получены заказы из многих стран. Это производство получит широкий размах, и хурма не только Балакенского района, но и всех окрестных районов, то есть хурма, которая не выносится на рынок, будет доставляться сюда, перерабатываться и экспортироваться за рубеж в таком красивом виде. Граждане заработают хорошие деньги, в нашу страну будет поступать валюта, одновременно это придаст очередной импульс развитию производства хурмы.

Поэтому создание Центра «АБАД» - результат реформ, проводимых в Азербайджане в области социальных услуг. Вы знаете, что несколько лет назад в Азербайджане были созданы центры «ASAN xidmət». Сейчас в эти центры поступило 16 миллионов 500 тысяч обращений. На очередном этапе центры «ASAN kommunal» и поддержки семейного бизнеса «АБАД», - второй центр открывается здесь, - конечно же, окажут очень большое позитивное влияние на развитие предпринимательства, ненефтяного сектора, и социально-экономическое развитие, экспортный потенциал Балакенского района намного возрастут.

Вам хорошо известно, что сейчас мы восстанавливаем традиционные для нашей страны сельскохозяйственные отрасли. Учитываются возможности, климатические условия и традиции этого региона. Отрасли, получившие в регионе очень широкий размах, связаны с фундуководством, шелководством, табаководством. Вы, живущие здесь люди, хорошо видите, что за последние год-два в этой области есть очень большой рост, и это напрямую позитивно влияет на улучшение уровня жизни населения. В течение одного года в Балакенском районе были заложены 2 тысячи 200 гектаров новых фундуковых садов, и площадь садов достигла 7 тысяч гектаров. Но в последующие годы дополнительно будут заложены как минимум 3 тысячи гектаров фундуковых садов, и все это - вопросы, решаемые за счет государства. То есть государство доставляет необходимые саженцы, организует оросительные работы, создает сельчанам условия для того, чтобы, ухаживая за этими деревьями, они еще более улучшили свое материальное положение и могли поставлять за рубеж продукцию, приносящую валюту.

Поэтому в последующие годы будут предприняты более серьезные шаги для развития традиционных сельскохозяйственных отраслей данного региона – как Балакенского, так и соседних районов. В каждый мой приезд в Балакенский район, меня очень радуют идущие здесь созидательные работы, благоустройство. Больше всего меня радует то, что проживающие в Балакенском районе люди – это люди, которые привязаны к Родине, патриоты. Представители многих народов, веками проживающие в Азербайджане, живут в Балакенском районе как одна семья, в условиях дружбы, братства, доброжелательности, и это наше большое достояние. Существующая в Азербайджане прекрасная обстановка в национальной и религиозной сфере представляет интерес и для многих стран, и сейчас наш опыт изучается. А наша политика очень ясная, открытая, Азербайджан является родиной всех народов, проживающих в нашей стране. Наша солидарность, наше национальное разнообразие – это наше большое достояние. Неслучайно, прошлый год в Азербайджане был объявлен «Годом мультикультурализма». Считаю, что впервые в истории такая инициатива была выдвинута в Азербайджане. На самом деле, это был месседж, адресованный больше внешнему миру, что можно жить и созидать вместе, что жизнь представителей различных народов в условиях дружбы и доброжелательности возможна, и каждый может видеть это на примере Азербайджана. Этот же год – «Год исламской солидарности». Это тоже призыв. Потому что в Азербайджане нет никаких проблем, связанных ни с мультикультурализмом, ни с исламской солидарностью. Просто мы, выступая с такими призывами, посылаем месседж, если можно так сказать, показываем дорогу, чтобы все мусульманские народы объединились, чтобы между ними не было никаких противостояний, недопонимания, и мы на примере Азербайджана видим, что этого можно добиться. Азербайджан – часть большой географии, часть Кавказа. Кавказ - единый организм. Между всеми народами, проживающими на Кавказе, всегда были исторические связи, родственные связи, дружба, братство. Считаю, что Азербайджан превратился в очень важную страну и для всего Кавказа. Поэтому в Балакене очень хорошие показатели и в этой области, и в экономической, социальной, сельскохозяйственной сферах, перерабатывающей промышленности. Район с каждым днем становится краше, благоустраивается, растет число туристов. Как только вернусь в Баку, я дам дополнительные поручения, связанные с развитием района, чтобы проекты, которые пока не реализованы, были в скором времени осуществлены, и мы вновь встретились на очередных церемониях открытия.

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Выступившая от имени представителей общественности района Ханум ЗУРНАЕВА, выразив признательность Президенту Азербайджана за высокое внимание и заботу, сказала:

-Уважаемый господин Президент.

От имени всего населения нашего района, семей «АБАД» приветствуем Вас. Добро пожаловать в Балакен.

Господин Президент, наш народ поддерживает Вашу успешную политику, приветствует меры, осуществляемые Вами во имя развития страны. В своих выступлениях Вы всегда отмечаете, что в центре Вашей политики стоит благосостояние гражданина Азербайджана. И создание именно сегодня по Вашей инициативе «АБАД», который является поддержкой азербайджанской семье, наглядное тому доказательство. Услышав о том, что в Балакене создается проект «АБАД», свидетельствующий о том, что Азербайджанское государство, господин Президент всегда находятся рядом с гражданином Азербайджана, азербайджанской семьей, мы очень обрадовались.

Я живу в селе Шамбул, работаю учительницей в сельской школе. Но, несмотря на это, дополнительно занимаюсь хозяйственными делами. У нас есть фундуковые, фруктовые сады. Раньше наши фрукты пропадали, портились. Производить продукцию из фруктов было невозможно, у нас не было оборудования, условия не позволяли этого. В течение дня готовили примерно 15-20 килограммов варенья, джемов, реализация которых создавала трудности. Поэтому я обратилась в «АБАД» и за короткое время стала членом «АБАД». Один из доставленных в наш район 12 контейнеров установлен в нашем дворе. Могу сказать, что сейчас мы производим не 15-20 килограммов продукции в день, как раньше, а 200-300 килограммов. Производим продукцию из фруктов не только из своего сада, но и купленных у родственников, соседей, сельчан. Для нашей семьи создан бренд фруктового сада, а средства, полученные от продажи нашей продукции, перечисляются напрямую на наш банковский счет. «АБАД» оказывает нам поддержку в деле реализации, расфасовки, перевозки, рекламирования продукции, дизайна. Единственная наша задача - изготовление высококачественной продукции, достойной «АБАД».

Уважаемый господин Президент, мы всегда ощущаем Ваше внимание и заботу об азербайджанской женщине. Поддержка, оказанная государством мне, как женщине, занимающейся малым предпринимательством, наглядный тому пример. Одним же из самых больших показателей внимания и заботы об азербайджанской женщине является назначение согласно Вашему Распоряжению Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, на которую мы полагаемся и которая является примером для всех азербайджанских женщин.

Господин Президент, благодаря Вашей успешной политике наш Азербайджан с каждым днем становится краше, развивается, процветает, покоряет вершины. Под Вашим руководством мы с большой надеждой смотрим в будущее. Еще раз выражаем Вам признательность за это все. Да хранит Вас Аллах! Да хранит Аллах Вашу семью!

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

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Житель района Мухаммед БАЗАРОВ сказал:

-Господин Президент, приветствую Вас от имени тружеников Балакена. Добро пожаловать в Балакен.

Я живу в селе Гайса, занимаюсь плодоводством. У нас имеется фруктовый сад площадью пятнадцать гектаров . С каждого гектара собираем по 40-45 тонн урожая. Часть нашей продукции мы продавали на рынке, часть же не продавалась и поэтому портилась. Я обратился в созданный в Балакене Центр «АБАД». Для нас выделили контейнер. В контейнере установлено оборудование высокого уровня. Мы увеличили производство продукции – варенья, джемов, получили возможность поставлять ее в большие супермаркеты на внутреннем рынке Азербайджана и выйти на внешний рынок с брендом «Бал-мякян».

Господин Президент, наше хозяйство также занимается разведением саженцев. Мы выращиваем фруктовые саженцы. Эти саженцы, наряду с внутренним рынком Азербайджана, поставляются и на внешний рынок. В 2016 году мы продали в Российскую Федерацию свыше 15 тысяч саженцев яблони. Благодаря заботе государства мы намерены развивать это дело.

Уважаемый Президент, Вы знаете, что Балакен – сельскохозяйственный район. Фундуководство, шелководство, табаководство являются здесь традиционными отраслями, и они развиваются. Благодаря Вашему вниманию и заботе в Балакене еще более расширяются фундуковые сады и табачные плантации. Для развития шелководства высажены новые тутовые саженцы, доставленные из-за рубежа, они отличаются своим качеством, плотностью листвы. А это создаст стимул для развития шелководства в Азербайджане.

Жизнь балакенских тружеников становится благополучнее, лучше с каждым днем. Условия жизни улучшаются.

Господин Президент, созданный Вами в качестве азербайджанского бренда «ASAN xidmət» облегчает работу людей, создает удобства. Наверное, и «АБАД» создаст комфорт для нас, предпринимателей. От имени балакенских тружеников, а также «АБАД»овцев выражаем Вам признательность за это внимание и заботу о нас. Большое спасибо. Пусть Аллах дарует здоровье Вам и Вашей семье.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Большое спасибо.

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Затем Президент Ильхам Алиев побеседовал с участниками проекта «АБАД».

Президент Ильхам АЛИЕВ: Это твоя продукция?

Мухаммед БАЗАРОВ: Да, господин Президент.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Прекрасно. Вы уже используете оборудование контейнера?

Мухаммед БАЗАРОВ: Да, очень удобно. Раньше мы испытывали трудности. Было очень трудно работать в домашних условиях. А сейчас очень удобно. У нас уже есть оборудование, выполняющее работу 10 человек. Появилась возможность производить лучшую, качественную продукцию, соответствующую мировым стандартам.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Где берете тару?

Инам КЕРИМОВ: Господин Президент, тара изготавливается в Азербайджане.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Закупаете на основе заказа?

Инам КЕРИМОВ: Да, закупаем и сдаем.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Эта продукция затем проверяется в лаборатории?

Инам КЕРИМОВ: Да, проверяется, а потом получает сертификат.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Прекрасно. Уверен, что и вкус прекрасный. А какова ситуация в Балакене с пчеловодством, развивается? По пути сюда я видел.

Мухаммед БАЗАРОВ: Да, господин Президент. Пчеловодство здесь развивается очень быстрыми темпами.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Теперь фрукты, которые здесь не продаются, пропадать не будут. Наши варенья тоже очень вкусные, качественные. Здесь очень красивая природа, поэтому фрукты очень сладкие.

Еще раз поздравляю Вас. Уверен, что численность «АБАД»овцев в Балакене возрастет.

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В заключение была сделана фотография на память.