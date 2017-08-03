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    ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА


    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Алатемир-Марсан-Тасмалы-Зейем-Лелели в Гахе ВИДЕО

    03.08.2017 [18:56]

    Гах, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Гахский район принял участие в открытии автомобильной дороги Алатемир-Марсан-Тасмалы-Зейем-Лелели.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства посмотрел стенд, отражающий технические параметры дороги.

    Председатель Открытого акционерного общества «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о том, что общая протяженность автомобильной дороги вместе с 7-километровыми въездными дорогами, ведущими в села Фыстыглы, Марсан и Джюдюллю, составляет 23,5 километра. Двухполосная автомобильная дорога с грунтово-гравийным покрытием в настоящее время уложена асфальтобетоном. В соответствии с проектом дорога расширена, построено новое дорожное полотно шириной 10 метров. В ходе работ по реконструкции на дорогах, ведущих в села Фыстыглы, Марсан и Джюдюллю, построены новые мосты. Их длина составляет 9,5 и 24 метра. А ширина обоих мостов составляет 11 метров. Кроме того, вдоль дороги проложены 9 железобетонных водоотводных труб различных диаметров длиной 102 метра. В рамках проекта вдоль дороги установлены 468 ограждений для обеспечения дорожной безопасности, 166 различных дорожных знаков и 16 информационных табло, проведена работа по разметке.

    Автомобильная дорога Алатемир-Марсан-Тасмалы-Зейем-Лелели, построенная согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева от 22 августа 2016 года, соединяет 8 населенных пунктов с населением более 7 тысяч человек. После реконструкции дороги грузо- и пассажироперевозки на этой территории значительно улучшились, появилась возможность для удобной перевозки выращиваемой продукции в райцентры. Это положительно влияет на развитие сельского хозяйства, а также создает условия для повышения социального благосостояния населения, проживающего в селах, расположенных вдоль дороги.

    Эта автомобильная дорога является одним из 40 проектов проселочных автомобильных дорог, которые реализуются в этом году согласно рекомендациям и поручениям Президента Ильхама Алиева.

    Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие новой дороги.

    В заключение была сделана фотография на память.

    AZERTAG.AZ :Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Алатемир-Марсан-Тасмалы-Зейем-Лелели в Гахе ВИДЕО
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