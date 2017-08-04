Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой электрической подстанции в Гахе

Гах, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие на церемонии сдачи в эксплуатацию новой 110/35/10-киловольтной электрической подстанции в Гахском районе.

Информируя главу государства о подстанции, председатель Открытого акционерного общества «Азеришыг» Баба Рзаев отметил, что строительство и сдача в эксплуатацию руководимой им структурой новых электростанций открыло широкие возможности для достижения значительных успехов в удовлетворении потребностей населения в электроэнергии. Эти работы охватили также подстанции, находящиеся на территории обслуживания Гахской электросети, и в целом в районе были осуществлены широкомасштабные мероприятия. Для улучшения электроснабжения потребителей в части города, именуемой Гахбаш, и в селе Илису проводятся работы по реконструкции. Смонтированы новые комплектные трансформаторные пункты современного типа, реконструируются 10 и 0,4-киловольтные сети. Наряду с Гахбашем на территории города Гах, именуемой Бейняльмилял, завершается работа по реконструкции 10 и 0,4-киловольтной сети пятнадцати 10/0,4-киловольтных трансформаторных пунктов. На этой территории на 10-киловольтных воздушных линиях Илису, Гахбаш, Бейняльмилял установлены столбы, проведены провода и кабели. Реконструированы воздушные линии Илису, Гюллюк, Гораган, I и II городская, Гыпджак, Гахбаш, Гашгачай, Асфальтзавод, Тасмалы, установлены комплектные трансформаторные пункты современного типа, 0,4-киловольтная сеть заменена современными кабелями. В целом, в последние два года на территории обслуживания Гахской электросети заменены многие воздушные линии, на месте трансформаторных пунктов старого типа установлены 26 новых комплектных трансформаторных пунктов. В Гахской электросети заменены более 2500 непригодных для эксплуатации счетчиков, установлены 926 новых счетчиков.

Президент Ильхам Алиев ввел подстанцию в действие.

Было сообщено, что электросеть Гахского района была одним из основных объектов на территории обслуживания северо-западного Управления районными системами электроснабжения и продажи (УРСЭСП), требующих реконструкции. Так, Гахская электросеть, обслуживающая в целом 16 тысяч человек (15 тысяч 402 абонента), обеспечивалась двумя 6,3 MVA трансформаторами 35/10-киловольтной подстанции «Гах», которая питалась от 35-киловольтной Гахской воздушной линии, выходящей из 110/35/10-киловольтной подстанции «Шихлар». Для улучшения снабжения района электроэнергией необходимо было принять дополнительные меры. Поэтому ОАО «Азеришыг» для устранения возникших проблем, снижения до минимума дефицита мощностей и с целью обеспечения потребителей бесперебойной и качественной электроэнергией дало старт строительству двух новых 110/35/10-киловольтных подстанций «Гах» мощностью 40 MVA. С целью питания новой подстанции на 119-киловольтной открытой распределительной структуре 110/35/10-киловольтной подстанции «Шихлар» проведена реконструкция и смонтированы две 110-киловольтные ячейки, от которых проведена воздушная двухконтурная воздушная линия протяженностью 12 километров на 110/35/10-киловольтную подстанцию «Гах». Параллельно на новой подстанции «Гах» построены 110, 35 и 10-киловольтные открытые и закрытые распределительные устройства. На этой подстанции смонтированы 39/10-киловольтные, 16/35-киловольтные ячейки, электронные защитные реле и автоматические системы, а также необходимое оборудование с целью подключения к диспетчерской системе SCADA для дистанционного управления.

Было отмечено, что подстанция «Гах» обеспечивает электроэнергией более 9 тысяч абонентов района. Сдача в эксплуатацию новой подстанции является важным событием, направленным на обеспечение бесперебойной и качественной электрической энергией населения Гаха, а также действующих и намеченных к созданию в перспективе экономических, социальных объектов, особенно в сфере туризма. С учетом развития в Гахском районе туризма, сельского хозяйства, экономических и социальных объектов, проделанная работа не ограничивается только 110-киловольтной подстанцией «Гах». Именно для улучшения энергоснабжения туристических объектов на территории села Илису построены две 35/10-киловольтные подстанции мощностью 10 MVA. Кроме того, предполагается питание от 110/35/10-киловольтной подстанции «Гах», разветвляющейся от действующей 35-киловольтной Гахской воздушной линии, подстанции «Гапычай».

В зоне обслуживания северо-западного УРСЭС ОАО «Азеришыг», в котором объединены Гахский, Загатальский, Балакенский, Исмаиллинский, Габалинский, Шекинский, Огузский и Шамахинский районы, имеется 471 село, 54 населенных пункта,14 поселков, в целом электроэнергией обеспечиваются 690-тысячное население (198 тысяч абонентов). В этой зоне построены 4 современные 110/35/10-киловольтные подстанции, сданы в эксплуатацию три 35/10-киловольтные подстанции, а в пяти работы находятся на стадии завершения. По восьми районам установлено более 7200 счетчиков, построены новые офисные здания, сократились технические потери, общая установленная мощность районов по северо-западной УРСЭС увеличена на 131,5 MVA.

В заключение была сделана фотография на память.