Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированных дорог Пиршаги-Новханы и Бинагади-Новханы-Джорат ВИДЕО

Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

2 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированных приморской автодороги Пиршаги-Новханы и автодороги Бинагади-Новханы-Джорат.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель Открытого акционерного общества «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что автомобильная дорога Пиршаги-Новханы, соединяясь с приморской окружной дорогой, обеспечит удобное и беспрепятственное передвижение из города Сумгайыт в северную и северо-восточную части Абшеронского полуострова. Таким образом, в результате реализации проекта автомобили, двигаясь в направлениях Бильгя, Нардарана, Кюрдаханы, Пиршаги, Фатмаи, Герадиля, Новханы, Сарая, Масазыра, Хырдалана и Сумгайыта, получат выход на магистральные дороги Баку-Губа - государственная граница Российской Федерации и Баку-Шамаха-Евлах, не заезжая в город. А это, в свою очередь, окажет положительное влияние на сокращение плотности автотранспортного потока в Баку.

Эта дорога проложена вдоль берега в северной части Абшеронского полуострова в соответствии с утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики «Государственной программой по социально-экономическому развитию города Баку и его поселков в 2014-2016 годах». Протяженность дороги - 13,5 километра. Согласно проекту, ширина проезжей части двухполосной дороги составляет 9 метров. Ширина дороги на некоторых участках вдоль берега увеличена. Ширина дороги на участках, проходящих через поселки Новханы и Пиршаги, доведена с 3-4 до 9 метров. На некоторых участках дорога полностью проложена по новому основанию. В целях обеспечения удобного и безопасного передвижения граждан вдоль дороги построены новые пешеходные тротуары. Строительство дороги на столь современном уровне, в первую очередь, играет важную роль с точки зрения обеспечения беспрепятственного движения транспорта, предотвращения возможных пробок, решения социальных вопросов жителей поселков и сел города Баку. Реализация проекта имеет важное значение и в плане того, что она позволяет быстрее и удобнее добраться в туристические места столицы, расположенные на берегу моря, а также с точки зрения поддержки развития туристического сектора.

Строительство автомобильной дороги Пиршаги-Новханы – один из 40 проектов сельских и межпоселковых автомобильных дорог, которые будут реализованы в нынешнем году согласно поручениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Строительство автомобильной дороги было проведено с соблюдением технологической последовательности и с высоким качеством.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие новой дороги.

Президент Азербайджана, сев за руль автомобиля, проехал по новой дороге.

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Затем глава государства принял участие в открытии реконструированной автомобильной дороги Бинагади-Новханы-Джорат.

Эта дорога также реконструирована на высоком уровне в рамках реализуемых в нашей стране в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана 40 проектов сельских и межпоселковых автомобильных дорог. Согласно проекту, проезжая часть дороги расширена до 12,5 метра. Дорога состоит из четырех полос движения – по две полосы в прямом и обратном направлениях. В рамках проекта в части дороги, проходящей через поселок Новханы, проведены также работы по прокладке новых водных и канализационных линий. На перекрестках, расположенных в различных частях дороги, построены новые круги. Это играет важную роль в обеспечении интенсивности и безопасности движения. Кроме того, в поселке Новханы капитально реконструированы мосты, расположенные над железной дорогой и водным каналом, их ширина увеличена с 7 до 12,5 метра.

Отметим, что в связи с тем, что эта автомобильная дорога длительное время не ремонтировалась, она деформировалась и в отдельных местах была разрушена. К тому же, отсутствие пешеходных тротуаров на некоторых территориях создавало трудности для нормального и безопасного передвижения граждан. Благодаря строительству автомобильной дороги эта проблема полностью устранена. В результате реализации этого проекта значительно облегчено передвижение 72-тысячного населения 5 населенных пунктов.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия новой дороги.

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После открытия обеих автомобильных дорог были сделаны фотографии на память.