Президент США подписал закон об ужесточении санкций против России

Вашингтон, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

2 августа Президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России за вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Закон был принят подавляющим большинством голосов представителей обеих партий в Конгрессе США на прошлой неделе.

Закон ограничивает возможности Президента снимать или отменять санкции против России и сохраняет санкции против РФ, принятые при администрации Барака Обамы в прошлом году. Он также позволяет США отказывать во въездных визах и отзывать их для лиц, которые принимали участие в деятельности, не соответствующей законам США, такой как продажа оружия сирийскому правительству или нарушение прав человека.

Перед тем как законопроект был подписан, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что ни он, ни Президент не одобряют суть новых санкций, так как они мешают попыткам администрации восстановить отношения с Россией.

Закон также вводит новые санкции в отношении Ирана и Северной Кореи.

В ответ на санкции Москва обязала США сократить дипломатический персонал Вашингтона в России до 755 человек к 1 сентября текущего года.

Юсиф Бабанлы

собкор АЗЕРТАДЖ

Вашингтон