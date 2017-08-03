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    Президент Трамп поддержал новый законопроект, предусматривающий изменение условий по выдаче грин-карты

    03.08.2017 [10:54]

    Вашингтон, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    Как известно, после вступления на должность президента, Дональд Трамп начал борьбу против нелегальной иммиграции, тем самым резко сократив число незаконного пересечения американо-мексиканской границы. Теперь глава Белого дома принялся за сокращение числа легальных иммигрантов в стране.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 2 августа, президент выступил с заявлением в поддержку законопроекта, подготовленного двумя сенаторами-республиканцами - Томом Коттоном из штата Арканзас и Дэвида Пердью из штата Джорджия. Законопроект, известный как "RAISE Act" (Reforming American Immigration for a Strong Economy Act, в переводе с английского "Акт реформирования американской иммиграции во благо сильной экономики"), предусматривает сокращение легальной иммиграции на 50 процентов в течение 10 лет за счет сокращения категорий родственников, которых иммигранты, проживающие в США в настоящее время, могут ввозить в страну.

    Согласно новому законопроекту, Соединенные Штаты отдадут приоритет высококвалифицированным иммигрантам.

    Трамп и республиканские законодатели заявили, что существующая иммиграционная система устарела и что приток неквалифицированных иммигрантов приводит к снижению заработной платы в ущерб американским гражданам. Законопроект направлен на приостановление Диверсификационной лотереи (грин-карты), создающей условия для 50000 людей ввехать в США на постоянное проживание.

    В своем заявлении президент отметил, что в течение последних десятилетий в США приезжали люди с низкой квалификацией и новый законопроект заменяет собой прежний порядок и "вводит новую, основанную на очках систему по получению грин-карт". Трамп подчеркнул, что в рамках нового конкурсного процесса предпочтение будет отдаваться тем претендентам, которые говорят по-английски, могут обеспечить себя и свои семьи и обладают навыками, которые полезны для экономики США.

    Юсиф Бабанлы

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Вашингтон

    AZERTAG.AZ :Президент Трамп поддержал новый законопроект, предусматривающий изменение условий по выдаче грин-карты
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