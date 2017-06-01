Президенту Итальянской Республики Его превосходительству господину Серджо Маттарелле
AzerTAg.az
Уважаемый господин Президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Итальянской Республики - Дня Республики.
Нынешний уровень связей между Азербайджаном и Италией вызывает удовлетворение. Наши постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи, взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах являются ярким примером динамичного и всестороннего развития двусторонних отношений.
Уверен, что мы и дальше будем прилагать совместные усилия для укрепления наших дружеских отношений, успешного продолжения сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Италии – постоянного мира и благополучия.
С уважением,
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
Баку, 30 мая 2017 года.
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