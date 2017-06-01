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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Президенту Итальянской Республики Его превосходительству господину Серджо Маттарелле

    01.06.2017 [20:09]

    Уважаемый господин Президент,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Итальянской Республики - Дня Республики.

    Нынешний уровень связей между Азербайджаном и Италией вызывает удовлетворение. Наши постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи, взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах являются ярким примером динамичного и всестороннего развития двусторонних отношений.

    Уверен, что мы и дальше будем прилагать совместные усилия для укрепления наших дружеских отношений, успешного продолжения сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Италии – постоянного мира и благополучия.

    С уважением,

     

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    Баку, 30 мая 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Президенту Итальянской Республики Его превосходительству господину Серджо Маттарелле
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