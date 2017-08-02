    • / МИР

    МИР


    Принц ОАЭ побывал в гостях у известного турецкого повара Нусрета

    02.08.2017 [15:47]

    Абу-Даби, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

    Наследный принц Абу-Даби Шейх Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян посетил ресторан известного в эмиратах турецкого шеф-повара Нусрета Гокче, который стал интернет-сенсацией благодаря своей элегантной манере солить и перчить стейки. Как сообщают местные СМИ, Нусрет Гокче выложил на своей странице в Instagram фото очередного высокопоставленного гостя.

    Нусрет Гокче (Nusret Gökçe) - турецкий шеф-повар, который взял интернет штурмом и стал героем десятков мемов. Инстаграм шеф-повара и владельца ресторанной сети Nusr-Et в Дубае стремительно набирает все новых поклонников благодаря видеоролику, где он своеобразно обрабатывает специями мясо.

    Сообщается, что это стейк-хаусы Нусрета очень популярны и это далеко не первый визит представителя королевской семьи в его ресторан. Ранее в гостях у турецкого ресторатора побывал знаменитый голливудский актер, обладатель Оскара, Леонардо Ди Каприо.

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Абу-Даби

    AZERTAG.AZ :Принц ОАЭ побывал в гостях у известного турецкого повара Нусрета
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    02.08.2017 [19:34]
    Установить Windows 10 S теперь может любой желающий
    02.08.2017 [19:21]
    Президент США подписал закон об ужесточении санкций против России
    02.08.2017 [18:28]
    Casadei украсила кроссовки рыбой
    02.08.2017 [16:52]
    NASA открывает «космическую» вакансию офицера планетарной защиты
    Принц ОАЭ побывал в гостях у известного турецкого повара Нусрета Принц ОАЭ побывал в гостях у известного турецкого повара Нусрета