Принц ОАЭ побывал в гостях у известного турецкого повара Нусрета

Абу-Даби, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

Наследный принц Абу-Даби Шейх Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян посетил ресторан известного в эмиратах турецкого шеф-повара Нусрета Гокче, который стал интернет-сенсацией благодаря своей элегантной манере солить и перчить стейки. Как сообщают местные СМИ, Нусрет Гокче выложил на своей странице в Instagram фото очередного высокопоставленного гостя.

Нусрет Гокче (Nusret Gökçe) - турецкий шеф-повар, который взял интернет штурмом и стал героем десятков мемов. Инстаграм шеф-повара и владельца ресторанной сети Nusr-Et в Дубае стремительно набирает все новых поклонников благодаря видеоролику, где он своеобразно обрабатывает специями мясо.

Сообщается, что это стейк-хаусы Нусрета очень популярны и это далеко не первый визит представителя королевской семьи в его ресторан. Ранее в гостях у турецкого ресторатора побывал знаменитый голливудский актер, обладатель Оскара, Леонардо Ди Каприо.

Ася Гаджизаде

собкор АЗЕРТАДЖ

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