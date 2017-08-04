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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Проекты студентов Бакинской высшей школы нефти в числе победителей конкурса грантов

    04.08.2017 [15:51]

    Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

    Фонд молодежи при Президенте Азербайджанской Республики объявил результаты Десятого конкурса грантов, прошедшего с 24 апреля по 15 мая 2017 года. Согласно результатам из 418 проектов, прошедших отбор в категории «С» (индивидуальные проекты), в числе лучших – 7 проектов студентов Бакинской высшей школы нефти (БВШН). Еще 3 проекта, признанные лучшими в этой категории, будут осуществлены при поддержке Молодежной организации студентов БВШН.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в БВШН, цель конкурса проектов - содействие в реализации инновационных идей и творческих инициатив, обеспечение интеллектуального и морального развития молодого поколения, повышение их социальной активности. Конкурс, который проводился по 20 направлениям и охватывает различные аспекты социальной жизни, экологию, культуру и творчество.

    На Десятом конкурсе грантов в числе лучших были признаны проект «Развитие алгоритмичного мышления» студента 3-го курса БВШН Аяза Самедли, обучающегося по специальности «Инженерия по автоматизации процессов», «Производство промышленной продукции из биомассы» студента 3-го курса, обучающегося по специальности «Химическая инженерия», председателя Студенческой профсоюзной организации вуза Заура Мамедзаде, «Тепличный эффект – растущая энтропия» студента 3-го курса Вюсала Гулиева, обучающегося по специальности «Химическая инженерия», «Будущее, приходящее с инженерами» студента 3-го курса Анара Бадалбейли, обучающегося по специальности «Химическая инженерия», «Молодые инженеры 3D печати» студента 4-го курса Эльвина Исмайлова, обучающегося по специальности ««Инженерия по автоматизации процессов», «Молодые веб-программисты Азербайджана» студентки 4-го курса Лейли Аббасовой, обучающейся по специальности «Инженерия по автоматизации процессов», «Молодые инженеры по изготовлению дронов» студента 4-го курса Азера Омарова, обучающегося по специальности «Инженерия по автоматизации процессов».

    В числе лучших проектов конкурса грантов значатся также три проекта, представленные Молодежной организацией студентов БВШН. Эти проекты охватывают техническую сферу и направлены на повышение уровня инженерных навыков.

    В рамках проектов будут организованы семинары, экскурсии и презентации, участники которых будут учиться работать в команде, а также приобретут незаменимый опыт в программировании.

    AZERTAG.AZ :Проекты студентов Бакинской высшей школы нефти в числе победителей конкурса грантов
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