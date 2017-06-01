Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
О награждении А.М.Велиевой орденом «Шохрат»
AzerTAg.az
01.06.2017 [18:48]
Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За заслуги в развитии переводческого дела в Азербайджане наградить Афаг Масуд гызы Велиеву (Афаг Масуд) орденом «Шохрат».
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 1 июня 2017 года.
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