    • / ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О награждении А.М.Велиевой орденом «Шохрат»

    01.06.2017 [18:48]

    Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

    За заслуги в развитии переводческого дела в Азербайджане наградить Афаг Масуд гызы Велиеву (Афаг Масуд) орденом «Шохрат».

     

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    город Баку, 1 июня 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О награждении А.М.Велиевой орденом «Шохрат»
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
    Новости по теме
    25.05.2017 [18:41]
    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О награждении А.Р.Новрузова орденом «Шохрат»
    25.05.2017 [18:38]
    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О награждении А.А.Алиева орденом «Шохрат»
    25.04.2017 [17:49]
    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О награждении А.А.Aмашова орденом «Шохрат»
    01.04.2017 [15:58]
    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О награждении В.Г.Ахмедова орденом «Шохрат»
    Другие новости раздела
    01.06.2017 [19:15]
    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О назначении К.Дж.Джафарова главой Исполнительной власти Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики
    01.06.2017 [18:55]
    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    Об освобождении И.И.Мамедова от должности главы Исполнительной власти Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики
    01.06.2017 [17:28]
    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О назначении К.М.Абдуллаева ректором Азербайджанского университета языков
    31.05.2017 [19:55]
    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О призыве с 1 по 30 июля 2017 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы