Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: За заслуги в развитии переводческого дела в Азербайджане наградить Афаг Масуд гызы Велиеву (Афаг Масуд) орденом «Шохрат». Ильхам Алиев Президент Азербайджанской Республики город Баку, 1 июня 2017 года.

AZERTAG.AZ : Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

О награждении А.М.Велиевой орденом «Шохрат»

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