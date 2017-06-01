Руководствуясь статьей 141 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: Освободить Ибрагима Исмаил оглу Мамедова от должности главы Исполнительной власти Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики. Ильхам Алиев Президент Азербайджанской Республики город Баку, 1 июня 2017 года.

AZERTAG.AZ : Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

Об освобождении И.И.Мамедова от должности главы Исполнительной власти Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики

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