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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    Об освобождении И.И.Мамедова от должности главы Исполнительной власти Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики

    01.06.2017 [18:55]

    Руководствуясь статьей 141 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

    Освободить Ибрагима Исмаил оглу Мамедова от должности главы Исполнительной власти Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

     

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    город Баку, 1 июня 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    Об освобождении И.И.Мамедова от должности главы Исполнительной власти Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики
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