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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О дополнительных мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий и продолжению работ по благоустройству и созиданию в городе Загатала

    05.08.2017 [18:06]

    В результате реализации государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в Загатала осуществлены важные инфраструктурные проекты, в том числе построены и сданы в эксплуатацию Международный аэропорт, Олимпийский спортивный комплекс, Лечебно-диагностический центр, капитально отремонтированы Районная центральная больница, городской стадион на 3500 мест, Районный центр культуры, возведены два 64-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, реконструирована система водоснабжения города, улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, созданы крупные производственные и перерабатывающие предприятия, открыты более 17 тысяч новых рабочих мест, проведены широкие работы по благоустройству и созиданию. 

    Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях продолжения работ по благоустройству и созиданию в Загатала, а также капитального ремонта 20 многоквартирных зданий, входящих в жилищный фонд города, постановляю:

    1. Для проведения капитального ремонта многоквартирных зданий и продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Загатала из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти Загатальского района 3,0 (три) миллиона манатов, в том числе для капитального ремонта 20 многоквартирных зданий - 2,0 (два) миллиона, продолжения работ по благоустройству и созиданию – 1,0 (один) миллион манатов.

    2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего Распоряжения.

     

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    город Баку, 5 августа 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О дополнительных мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий и продолжению работ по благоустройству и созиданию в городе Загатала
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