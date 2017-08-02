В результате реформ, проводимых в соответствии с приоритетами концепции социально-экономического развития страны, обеспечена устойчивость экономического развития, еще более укреплен позитивный имидж Азербайджанской Республики на международной арене.

В результате осуществленных на минувший период целенаправленных мер завоеван ряд значительных достижений в области развития транспортной инфраструктуры, играющей исключительную роль в развитии ненефтяного сектора, дальнейшего наращивания транзитного потенциала страны, созданы благоприятные условия для превращения Азербайджана в важный транспортный и логистический центр, повышены объем и качество транзитных грузоперевозок. Для модернизации деятельности Бакинского международного морского торгового порта путем его реорганизации в акватории Каспийского моря, относящейся к городу Баку, создано Закрытое акционерное общество «Бакинский международный морской торговый порт», обладающее правом оказания портовых услуг, а также начато строительство комплекса Нового Бакинского международного морского торгового порта.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях для доведения Нового Бакинского международного морского торгового порта до уровня, отвечающего международным стандартам, а также создания необходимой инфраструктуры обеспечения нормальной деятельности порта и осуществления грузоперевозок на портовой территории постановляю:

1. В целях приобретения для Нового Бакинского международного морского торгового порта 6 единиц портальных кранов и модернизации 2 единиц существующих кранов из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 Указа Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год» от 27 декабря 2016 года номер 1180, выделить Закрытому акционерному обществу «Бакинский международный морской торговый порт» соответственно 33,2 миллиона (тридцать три миллиона двести тысяч) манатов и 3,6 миллиона (три миллиона шестьсот тысяч) манатов, всего 36,8 миллиона (тридцать шесть миллионов восемьсот тысяч) манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего Распоряжения.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

город Баку, 2 августа 2017 года.