В Азербайджанской Республике осуществляется целенаправленная и системная деятельность, направленная на конкретные цели, связанные с обеспечением регионального баланса, являющегося одним из приоритетов концепции социально-экономического развития, дальнейшим улучшением объема и качества коммунальных и социальных услуг, повышением условий жизни и социального благосостояния населения. Успешное выполнение государственных программ социально-экономического развития регионов, а также города Баку и его поселков привело к новому этапу в развитии регионов, были достигнуты важные успехи в области устойчивого социально-экономического развития.

В рамках принятых мер и в Пираллахинском районе города Баку осуществлены важные строительно-созидательные работы и благоустройство, реализованы крупномасштабные инфраструктурные проекты, в том числе построена и сдана в эксплуатацию Солнечная электростанция «Пираллахи», улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, приняты существенные меры по обеспечению населения коммунальными услугами, в том числе электроэнергией, газом и водой, строительству и реконструкции учреждений здравоохранения и образования, в эту сферу направлены крупные государственные инвестиции.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях продолжения строительно-созидательных работ в Пираллахинском районе, а также дальнейшего улучшения жилищно-бытовых условий населения, постановляю:

1. Из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 Указа Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год» от 27 декабря 2016 года номер 1180, выделить Исполнительной власти Пираллахинского района города Баку 9,5 миллиона (девять миллионов пятьсот тысяч) манатов, в том числе на продолжение строительства административного здания Исполнительной власти Пираллахинского района города Баку - 4,5 миллиона (четыре миллиона пятьсот тысяч) манатов, на строительство 29 новых пятиэтажных многоквартирных зданий в целях улучшения жилищно-бытовых условий жителей жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, - 5,0 (пять) миллиона манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего Распоряжения.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

город Баку, 1 августа 2017 года.