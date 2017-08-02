Для превращения Азербайджана в торговый центр региона в последние годы при эффективном использовании стратегической географической позиции страны были осуществлены направленные на конкретные цели комплексные меры по развитию транзитных и транспортных услуг, совершенствованию транспортной инфраструктуры и дальнейшему повышению транспортного потенциала.

B рамках этих мер был усовершенствован механизм управления местными и международными перевозками, расширена интеграция транспортной системы страны в международную транспортную систему, а также начато строительство комплекса Нового Бакинского международного морского торгового порта.

Расположенный на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, комплекс Нового Бакинского международного морского торгового порта, являющийся составной частью политики превращения Азербайджана в важный транспортный и логистический центр региона, играет решающую роль в повышении транзитных возможностей страны.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях ускорения работ по продолжению строительства комплекса Нового Бакинского международного морского торгового порта, постановляю:

1. Из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 Указа Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год» от 27 декабря 2016 года номер 1180, выделить Министерству экономики Азербайджанской Республики 30,0 (тридцать) миллиона манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего Распоряжения.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

город Баку, 2 aвгуста 2017 года.